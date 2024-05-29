В Конотопе в Сумской области прогремел взрыв
В городе Конотоп в Сумской области прозвучал взрыв, сообщила областная военная администрация региона в телеграм-канале.
Телеграм-канал издания «Телеграф» также сообщил о взрыве в Конотопе.
Сумская область расположена на северо-востоке Украины и граничит с Белгородской, Брянской и Курской областями. В регионе регулярно сообщают о взрывах и объявляют воздушную тревогу.
В начале мая в Сумах несколько раз сообщали о взрывах. 11 мая областная администрация уточнила, что в пригороде Сум атаке подвергся инфраструктурный объект, в том же районе погибла женщина. Спустя три дня власти региона рекомендовали жителям эвакуироваться из десятикилометровой зоны рядом с границей с Россией на фоне продвижения российских военных в Харьковской области.
21 мая военная администрация Сумской области сообщила, что в Конотопе повреждена производственная инфраструктура.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Зеленский раскритиковал Байдена за идею вместо саммита мира уехать в Голливуд
В зоопарке Новосибирска родились сразу 12 котят манула. Видео
С бывшего депутата сняли судимость за незаконную охоту. Подробности
Хакеры парализовали работу CDEK. Что произошло
FT объяснил решение западных компаний не прекращать бизнес в России
Глава СПЧ раскритиковал «Алису» и «Марусю». Подробности
В аэропорту Чикаго загорелся двигатель AirBus 320. Видео
Какие страны лучше всего дают россиянам шенген, и где больше шансов получить отказ. Инфографика
В винодельческих регионах России оценили влияние заморозков на урожай
«Угрожающая картина». Эксперты о падении рынка акций и его перспективах
Безалкогольное вино: альтернатива или нет