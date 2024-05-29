В Конотопе в Сумской области прогремел взрыв

Фото: Rob Stothard / Getty Images

В городе Конотоп в Сумской области прозвучал взрыв, сообщила областная военная администрация региона в телеграм-канале.

Телеграм-канал издания «Телеграф» также сообщил о взрыве в Конотопе.

Сумская область расположена на северо-востоке Украины и граничит с Белгородской, Брянской и Курской областями. В регионе регулярно сообщают о взрывах и объявляют воздушную тревогу.

В начале мая в Сумах несколько раз сообщали о взрывах. 11 мая областная администрация уточнила, что в пригороде Сум атаке подвергся инфраструктурный объект, в том же районе погибла женщина. Спустя три дня власти региона рекомендовали жителям эвакуироваться из десятикилометровой зоны рядом с границей с Россией на фоне продвижения российских военных в Харьковской области.

21 мая военная администрация Сумской области сообщила, что в Конотопе повреждена производственная инфраструктура.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.