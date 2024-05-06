В Сумах прозвучал второй взрыв за час
В украинском городе Сумы вновь прозвучал взрыв, сообщают ТСН, Суспiльне и «РБК-Украина».
Это второй взрыв за ночь. О первом ТСН, Суспiльне и «Зеркало Недели» сообщили около 00:10 мск. Второй взрыв, по данным изданий, прозвучал около часа ночи.
По информации сервисов, отслеживающих оповещения о воздушной тревоге, ее сигналы звучат в Сумской области с 23:26 5 мая. Тревога в регионе объявлена до сих пор.
Администрация Сумской области сообщила в телеграм-канале об ущербе объектам энергетической инфраструктуры. Восстановительные работы уже начались, добавили в администрации.
Как пишет Суспiльне, в Сумах, а также в городах Лебедин, Белополье и Ахтырка частично пропал свет. О перебоях с энергоснабжением после взрывов сообщил и телеканал ТСН со ссылкой на жителей. Кроме того, по данным Суспiльне, в части районов Сум прекратилась подача воды.
Света нет и в некоторых районах Харькова, передает издание.
Позднее глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко сообщил в телеграм-канале, что объекты критической инфраструктуры в Сумах переводят на резервное питание.
В течение ночи взрывы также звучали в подконтрольном Киеву городе Запорожье.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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