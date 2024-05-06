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Военная операция на Украине ,  
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В Сумах прозвучал второй взрыв за час

«Суспiльне»: в части районов Харькова и Сумской области исчез свет после взрывов
Сюжет
Военная операция на Украине

В украинском городе Сумы вновь прозвучал взрыв, сообщают ТСН, Суспiльне и «РБК-Украина».

Это второй взрыв за ночь. О первом ТСН, Суспiльне и «Зеркало Недели» сообщили около 00:10 мск. Второй взрыв, по данным изданий, прозвучал около часа ночи.

По информации сервисов, отслеживающих оповещения о воздушной тревоге, ее сигналы звучат в Сумской области с 23:26 5 мая. Тревога в регионе объявлена до сих пор.

В Запорожье прозвучали взрывы
Политика

Администрация Сумской области сообщила в телеграм-канале об ущербе объектам энергетической инфраструктуры. Восстановительные работы уже начались, добавили в администрации.

Как пишет Суспiльне, в Сумах, а также в городах Лебедин, Белополье и Ахтырка частично пропал свет. О перебоях с энергоснабжением после взрывов сообщил и телеканал ТСН со ссылкой на жителей. Кроме того, по данным Суспiльне, в части районов Сум прекратилась подача воды.

Света нет и в некоторых районах Харькова, передает издание.

Позднее глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко сообщил в телеграм-канале, что объекты критической инфраструктуры в Сумах переводят на резервное питание.

В течение ночи взрывы также звучали в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Сумах прозвучал второй взрыв за час
В Сумах прозвучал второй взрыв за час

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Теги
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