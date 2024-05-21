В Конотопе сообщили о повреждении производственной инфраструктуры
В городе Конотоп Сумской области повреждена производственная инфраструктура, сообщила пресс-служба военной администрации региона в телеграм-канале.
На месте работают оперативные службы, заявили в администрации. В 13:44 в области объявили воздушную тревогу, спустя 40 минут ее отменили.
Сумская область расположена на северо-востоке Украины и граничит с Белгородской, Брянской и Курской областями. В регионе регулярно сообщают о взрывах и объявляют воздушную тревогу.
В частности, в Сумах в начале мая несколько раз фиксировали взрывы. 11 мая областная администрация сообщила, что в пригороде Сум был атакован инфраструктурный объект. В том же районе погибла женщина.
14 мая власти Сумской области рекомендовали жителям эвакуироваться из десятикилометровой зоны рядом с границей с Россией. Граждан попросили покинуть эти районы на фоне продвижения российских военных в Харьковской области.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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