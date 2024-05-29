Антонов оценил планы США ввести полное эмбарго против товаров из России

Посол Антонов: никакие санкции и эмбарго от США не сломают экономику России

Никакие санкции и эмбарго, о котором накануне заявили в США, не сломают экономику России, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приводит российское посольство в США в телеграм-канале.

28 мая зампомощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх допустил введение торгового эмбарго против российских товаров. Он объяснил, что такой шаг возможен, «поскольку Россия полностью трансформирует свою экономику в фабрику для военной машины».

«Гордиться Вашингтону подобными заявлениями нечего. По сути, Америка публично расписывается в готовности развалить до основания устоявшиеся глобальные экономические связи», — отреагировал на заявления Вашингтона Антонов.

Также, по его мнению, своими действиями американские власти «провоцируют Россию и другие страны на ответные меры», еще больше «разжигая конфликтный потенциал» в мировой коммерции.

«Никакие эмбарго или санкции российскую экономику не сломают», — подчеркнул посол. Он отметил, что от рестрикций больше проиграют сами США и их «сателлиты». Россия же использует сложившуюся ситуацию в качестве «дополнительного импульса для развития импортозамещения», заключил Антонов.

Российские власти отрицают переход экономики «на военные рельсы». Страна концентрирует усилия, «административный ресурс, финансовый ресурс на развитие оборонных отраслей производства, рассказывал президент Владимир Путин.