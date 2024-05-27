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Война санкций ,  
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DPA узнало о новом санкционном режиме против России

В ЕС введут новый режим санкций в отношении России
Сюжет
Война санкций
Новый санкционный режим, неформально названный именем Навального, позволит ЕС применять санкции против «лиц и организаций, ответственных за преследование оппозиции» в России
Фото: Zheng Huansong / XinHua / Global Look Press
Фото: Zheng Huansong / XinHua / Global Look Press

Министры иностранных дел Евросоюза утвердили новый санкционный режим в отношении России за имеющиеся, по их мнению, нарушения прав человека, сообщила газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на агентство DPA, которое, в свою очередь, ссылается на дипломатов.

По данным агентства, уже готовы порядка 20 списков с санкциями. Режим неформально назван именем Алексея Навального.

В понедельник главы МИД 27 стран ЕС встретились для утверждения соответствующих норм. Они позволят союзу применять санкции в отношении «лиц и организаций, ответственных за преследование оппозиции» в России. В частности, речь идет о замораживании их активов и запрет на въезд в страны сообщества.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

В середине марта министры иностранных дел стран ЕС уже согласовали санкции против России из-за смерти Алексея Навального. Они договорились об ограничительных мерах против около 30 физических и юридических лиц.

Санкции против России из-за смерти Навального уже ввели США, Великобритания, Канада и Австралия. В Кремле заявления западных лидеров об ответственности российских властей за смерть Навального назвали хамскими.

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Мария Гусарова
Евросоюз санкции против России Алексей Навальный
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