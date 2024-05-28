США допустили полное эмбарго против товаров из России

Полное торговое эмбарго не идеальное решение, но вполне вероятное на фоне трансформации экономики России в «фабрику для военной машины», заявил «архитектор санкций» США. Он озвучил «отрезвляющую оценку» состояния российского ВПК

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США могут ввести торговое эмбарго против российских товаров, заявил зампомощника президента по национальной безопасности Далип Сингх на конференции «Санкции против России: что работает, что нет?» в Университете Брукингса. Трансляция шла на YouTube.

«История эмбарго не блестящая, но, поскольку Россия полностью трансформирует свою экономику в фабрику для военной машины, мы придем к точке, где де-факто это то, что мы получим», — рассказал Сингх.

По его оценке, военно-промышленный комплекс в России может сейчас быть сильнее, чем до начала боевых действий. Такую ситуацию Сингх назвал «отрезвляющей». Реакция Запада потребует активизации усилий, пояснил он.

Он назвал «недопустимо высокой» долю российского оружия с компонентами от компаний из США или союзников Вашингтона. Сингх призвал американские предприятия более тщательно проверять покупателей и не быть «невольными винтиками в арсенале российской автократии».

Санкции помешали экономике России, отрезали ее от крупнейших покупателей топлива и глобальных финансовых центров, ситуация привела к росту эмиграции россиян, что сократило количество «капитала и талантов», продолжил Сингх.

Сингх — архитектор международных санкций против России, которые вступили в силу после начала военной операции на Украине. В частности, пишет Bloomberg, он сыграл центральную роль в блокировке российских активов, хранящихся в иностранных депозитариях.

Российские власти отрицают переход экономики «на военные рельсы». Страна концентрирует усилия, «административный ресурс, финансовый ресурс на развитие оборонных отраслей производства, рассказывал президент Владимир Путин.

Кремль выражал уверенность, что российские компании научились противостоять международным ограничениям. «Американские власти не прекращают свои санкционные устремления в той или иной форме. Но мы, тем не менее, адаптируемся под эти условия и действуем так, как это наибольшим образом соответствует нашим интересам», — отмечал представитель президента Дмитрий Песков.