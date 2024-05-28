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Военная операция на Украине ,  
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Путин напомнил о временах, когда Столтенберг «деменцией не страдал»

Путин: на посту премьер-министра Норвегии Столтенберг деменцией не страдал
Сюжет
Военная операция на Украине
Йенс Столтенберг, 2012 год
Йенс Столтенберг, 2012 год (Фото: Daniel Sannum-Lauten / Getty Images)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, будучи премьер-министром Норвегии, «деменцией не страдал». Так президент России Владимир Путин прокомментировал последние заявления руководителя Североатлантического альянса насчет разрешения Украине атаковать российскую территорию. Трансляция пресс-подхода велась в телеграм-канале Кремля.

Путин отметил, что не знаком с точными словами Столтенберга, но отметил, что, когда тот был норвежским премьер-министром, с ним можно было решать «непростые вопросы по Баренцеву морю и другие, и в общем [мы] могли договариваться».

«На тот момент — я просто уверен в этом — деменцией не страдал никакой», — заявил российский президент на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.

Столтенберг призвал разрешить Украине наносить удары по России
Политика
Йенс Столтенберг

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал снять запрет на применение Украиной полученного вооружения для ударов по российским территориям. В последние недели Киев активизировал дипломатические усилия, чтобы добиться от США и других западных стран разрешения применять вооружения для таких атак.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков еще в прошлом году предупреждал, что, если ВСУ получат оружие, с помощью которого будут возможны удары по России, это выведет конфликт «на новый качественный уровень, что, конечно, не будет иметь ничего хорошего с точки зрения глобальной общеевропейской безопасности».

Деменция — термин, которым описывается несколько заболеваний, оказывающих негативное влияние на память, мышление и способность к повседневной деятельности. Это состояние прогрессирует с течением времени.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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