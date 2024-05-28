В Белгородской области объявили ракетную опасность

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Угроза ракетной атаки объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Он призвал жителей, которые находятся дома, не подходить к окнам и укрыться в помещениях без них, например в ванной или в коридоре.

Тех, кто остается на улице, он попросил спуститься в укрытие или другое безопасное место.

В Белгородской области и других приграничных российских регионах периодически объявляют ракетную опасность.

В последние месяцы интенсивным обстрелам несколько раз подвергались Белгород и соседний район. В последний раз это произошло 25 мая.

Под обстрел попадают и другие населенные пункты области. Только 25 мая, по словам Гладкова, в регионе в результате ударов погибли четыре мирных жителя, еще 18 получили ранения.