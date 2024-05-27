Несколько населенных пунктов Шебекинского округа попали под обстрел

Несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа Белгородской области попали под обстрел. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, пострадавших нет. В городе Шебекино в результате прилета боеприпаса во двор многоквартирного дома в пяти квартирах выбиты окна. Повреждено остекление в одном из подъездов и посечен фасад. Осколками также повреждены 12 автомобилей.

В селе Муром различные повреждения выявлены в трех частных жилых домах: выбиты окна, повреждены кровли, фасады и заборы. Есть повреждение на линии газоснабжения. Также поврежден один автомобиль.

С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В регионе периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.

Только 26 мая в результате атаки на Шебекино из реактивной системы залпового огня «Ольха» пострадала одна местная жительница. Повреждения после отражения воздушного удара зафиксировали в 23 частных домах в селе Ржевка. На участках выбиты окна, разрушены стены и крыши домов, посечены заборы и фасады.