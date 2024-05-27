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Военная операция на Украине ,  
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Несколько населенных пунктов Шебекинского округа попали под обстрел

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Военная операция на Украине

Несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа Белгородской области попали под обстрел. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, пострадавших нет. В городе Шебекино в результате прилета боеприпаса во двор многоквартирного дома в пяти квартирах выбиты окна. Повреждено остекление в одном из подъездов и посечен фасад. Осколками также повреждены 12 автомобилей.

В селе Муром различные повреждения выявлены в трех частных жилых домах: выбиты окна, повреждены кровли, фасады и заборы. Есть повреждение на линии газоснабжения. Также поврежден один автомобиль.

Гладков назвал число остающихся в больницах пострадавших при обстрелах
Политика

С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В регионе периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.

Только 26 мая в результате атаки на Шебекино из реактивной системы залпового огня «Ольха» пострадала одна местная жительница. Повреждения после отражения воздушного удара зафиксировали в 23 частных домах в селе Ржевка. На участках выбиты окна, разрушены стены и крыши домов, посечены заборы и фасады.

Несколько населенных пунктов Шебекинского округа попали под обстрел
Несколько населенных пунктов Шебекинского округа попали под обстрел

Теги
Персоны
Белгородская область Шебекино обстрел Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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