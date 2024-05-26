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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о четырех погибших и 18 раненых от обстрелов за день

Губернатор Гладков: четверо погибли и 18 ранены при обстрелах области за день
Сюжет
Военная операция на Украине
Белгородский губернатор также ответил на критику насчет отсутствия помощи после обстрелов. По его словам, потерявшим близких людей аннулируют кредиты, остальным пострадавшим меняют условия возвращения займов
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: Пресс-служба губернатора / ТАСС)

За вчерашний день, 25 мая, при обстрелах погибли четыре жителя Белгородской области, еще 18 ранены, среди них двое детей, сообщил губернатор Вчяеслав Гладков.

Есть тяжелораненые, четверо находятся в реанимации, их могут пр необходимости отправить на лечение в Москву.

«Много слышал о том, особенно после трагедии в «Крокусе» в Москве, что «вот в Москве оказывают помощь, а нам, жителям Белгородской области, которые пострадали, нет». Ну, говорил об этом. Говорил, что, конечно же, это не так», — продолжил Гладков.

По его словам, с начала года банки изменили условия возвращения кредитов для 2 тыс. жителей Белгородской области. Прежде всего тем, у кого погибли близкие, им полностью списали задолженность. Остальным скорректировали условия займов. Губернатор попросил тех должников, у кого изменился доход, обращаться в банки. «Договоренности есть, индивидуальное рассмотрение, а затем индивидуальное принятие решения по снижению долговой нагрузки», — заверил он.

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Фото:Владимир Баранов / Global Look Press

За 25 мая в Белгороде и окрестностях четыре раза объявляли ракетную опасность. Корреспонденты ТАСС и «РИА Новости» сообщали о 20 взрывах, которые были слышно вечером в областном центре. Как рассказали в Минобороны, над регионом сбили противокорабельную ракету «Нептун» и 29 реактивных снарядов РСЗО Vampire.

Тем же вечером над регионом сбили 15 снарядов РСЗО Vampire, докладывало Минобороны. Помимо этого Гладков рассказывал об атаке дронов-камикадзе на несколько населенных пунктов. В Волконовском районе БПЛА атаковал автомобиль, который ехал по дороге между селом Борисовка и хутором Плотвянка, пострадала девятилетняя девочка. Также дроны атаковали дом и три автомобиля в хуторе Панков Шебекинского городского округа, никто не пострадал.

Белгородская область подвергается обстрелам с начала Россией военной операции на Украине. С 24 февраля 2022-го по 22 апреля 2024 года погибли 120 мирных жителей, говорил Гладков. По сведениям белгородского издания «Фонарь», которое ведет список погибших, всего за период полномашстабного конфликта Москвы и Киева погибли 184 жителя региона.

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Белгородская область Белгород обстрелы Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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