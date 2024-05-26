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Военная операция на Украине ,  
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Гладков заявил о замечаниях к властям Белгорода по работам после обстрела

Гладков раскритиковал работу властей Белгорода по ликвидации повреждений
Сюжет
Военная операция на Украине
Гладков заявил, что к работе администрации по началу восстановительных работ после обстрела Белгорода есть много замечаний. Например, не подготовлены контейнеры для вывоза обломков, не выставлено оцепление

К работе администрации Белгорода по ликвидации последствий обстрела города 25 мая есть замечания, заявил губернатор области Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Он рассказал, что проверил ход восстановительных работ вместе с замглавы администрации Василием Голиковым, замгубернатора Владимиром Базаровым и региональным министром ЖКХ Алексеем Ботвиньевым.

Гладков сообщил о последствиях обстрела в нескольких домах. В частности, в доме номер 31 на улице Губкина «прилетевшим снарядом снесено несколько балконов», также балконы повреждены на трех этажах дома номер 46 на улице Есенина. В доме номер 7 на бульваре Юности снаряд взорвался в квартире на третьем этаже. В домах номер 11 на улице Буденного и номер 50 на улице Есенина пробиты кровли и плиты перекрытия на техническом этаже, «снаряды прошили несколько квартир».

Гладков заявил о замечаниях к властям Белгорода по работам после обстрела
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«К сожалению, замечаний много. Практически не выставлено оцепление. Увидел, что любопытные мальчишки близко подходят к разрушенным зданиям, где разбросаны осколки стекла и на честном слове держатся поврежденные бетонные плиты. Обрушение может произойти даже из-за малейшего ветра, что очень опасно. И взрослых рядом нет», — написал Гладков.

По его словам, ни одна строительная организация не начала демонтажные и восстановительные работы, хотя с момента фиксации повреждений прошло более 14 часов. Сотрудники управ — «единственные, кто вышел на работу», — обходят поврежденные квартиры и составляют акты. На местах нет работников управляющих компаний, за исключением одной, которая убирает поврежденные окна.

Гладков отметил, что администрация Белгорода должна наладить оповещение горожан: в течение 12 часов после обстрела должны появляться баннеры с информацией о том, куда обращаться при возникновении вопросов. Этого не сделано, также не подготовлены мусорные контейнеры для вывоза разбитых оконных и балконных блоков, стекла и поврежденной мебели.

«Совершенно очевидно, что администрация города Белгорода все эти моменты не отработала и не смогла в выходной день начать восстановительные работы», — заявил Гладков.

Белгород атаковал дрон
Политика
Вячеслав Гладков

В связи с этим «подстраховывать» будет правительство области: замгубернатора Базаров «вызовет строителей», а министр ЖКХ Ботвиньев контролирует качество восстановительных работ. Губернатор уточнил, что дал время на устранение недостатков до конца дня и пообещал после объезда районов вернуться и проверить ход работ. Он добавил, что пока писал о замечаниях, ситуация изменилась в лучшую сторону.

Белгород попал под ракетную атаку вечером 25 мая. Минобороны сообщило, что около 22:30 над регионом сбили противокорабельную ракету «Нептун» и 29 реактивных снарядов РСЗО Vampire. Гладков рассказал, что на подлете к Белгороду сбили 29 воздушных целей, в результате обстрела пострадали четыре человека, двое из них — в тяжелом состоянии с черепно-мозговыми травмами.

Тогда губернатор сообщил, что в Белгороде сильно повреждены два многоквартирных дома, полностью сгорели два автомобиля. В 46 квартирах в десяти домах выбиты окна. В школе и школе-интернате выбиты окна и посечен фасад, также повреждены три коммерческих объекта.

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Белгород Вячеслав Гладков замечания критика городская администрация ликвидация последствий восстановительные работы
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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Белгород атаковал дрон
Политика
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