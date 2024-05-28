 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин назвал рост потерь единственным результатом попыток победить Россию

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Чем больше попыток преломить ситуацию на поле боя предпримет Украина, тем больше у нее будет потерь, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.

Трансляция шла в телеграм-канале пресс-службы Кремля.

«Переломить ситуацию на поле боя не получается. И чем больше будет попыток, тем больше будет потерь, и потерь далеко не в пользу украинских вооруженных сил», — сказал он.

Генштаб ВСУ признал успехи России к северу от Донецка
Политика
Фото:Inna Varenytsia / Reuters

Украинский Генштаб в середине мая признал «тактический успех» России под Харьковом. Путин опроверг планы взять Харьков, а наступление объяснил созданием санитарной зоны в ответ на обстрел российских территорий.

В последние недели российские военные взяли под контроль несколько населенных пунктов. В частности, 26 мая Минобороны России сообщило о взятии села Берестовое в Харьковской области, на следующий день — Ивановку в том же регионе.

Позднее, 25 мая, Генштаб Украины сообщил, что российские войска добились к северо-западу от Донецка — на покровском направлении. Главком ВСУ Александр Сырский назвал его одним из самых тяжелых мест для украинской армии.

Зеленский раскритиковал Байдена за идею вместо саммита мира уехать в Голливуд

В зоопарке Новосибирска родились сразу 12 котят манула. Видео

С бывшего депутата сняли судимость за незаконную охоту. Подробности

Хакеры парализовали работу CDEK. Что произошло

FT объяснил решение западных компаний не прекращать бизнес в России

Глава СПЧ раскритиковал «Алису» и «Марусю». Подробности

В аэропорту Чикаго загорелся двигатель AirBus 320. Видео

Какие страны лучше всего дают россиянам шенген, и где больше шансов получить отказ. Инфографика

В винодельческих регионах России оценили влияние заморозков на урожай

«Угрожающая картина». Эксперты о падении рынка акций и его перспективах
Теги
Персоны
Украина Владимир Путин наступление ВСУ
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Три автомобиля попали под атаки дронов ВСУ в Белгородской области
Общество
Главком ВСУ утвердил пребывание французских военных на Украине
Политика
Кремль объяснил «военным экстазом» призыв НАТО снять ограничения с ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 29 мая
EUR ЦБ: 96,24 (-0,07) Инвестиции, 16:32 Курс доллара на 29 мая
USD ЦБ: 88,44 (-0,25) Инвестиции, 16:32
Reuters и Ynet сообщили о появлении израильских танков в центре Рафаха Политика, 17:33
Лукашенко рассказал, как носил стихи в газету, но не стал журналистом Общество, 17:31
ПСБ расширил возможности цифровой платформы «ПСБ-Инвестиции» Пресс-релиз, 17:28
Путин увидел замысел Запада в непопулярных решениях властей Украины Политика, 17:27
Путин назвал, какая армия не уйдет с Украины Политика, 17:26
Путин назвал действия Запада причиной событий в районе Харькова Политика, 17:24
«Сбер» приглашает предпринимателей на «Бизнес-Фест» в 11 городах страны Отрасли, 17:20
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:14
Сборная России лишилась игрока «Спартака» перед матчем с Белоруссией Спорт, 17:13
«МегаФон» добавил инноваций системе экомониторинга в Череповце Пресс-релиз, 17:12
Власти США выразили обеспокоеность зависимостью от SpaceX в космосе Технологии и медиа, 17:09
Гидрометцентр назвал регионы с ливнями и грозами в ближайшие дни Общество, 17:09
Путин назвал рост потерь единственным результатом попыток победить Россию Политика, 17:05
Цена пшеницы обновила максимум за 10 месяцев из-за опасений дефицита Инвестиции, 17:02