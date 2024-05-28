Путин назвал рост потерь единственным результатом попыток победить Россию

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Чем больше попыток преломить ситуацию на поле боя предпримет Украина, тем больше у нее будет потерь, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.

Трансляция шла в телеграм-канале пресс-службы Кремля.

«Переломить ситуацию на поле боя не получается. И чем больше будет попыток, тем больше будет потерь, и потерь далеко не в пользу украинских вооруженных сил», — сказал он.

Украинский Генштаб в середине мая признал «тактический успех» России под Харьковом. Путин опроверг планы взять Харьков, а наступление объяснил созданием санитарной зоны в ответ на обстрел российских территорий.

В последние недели российские военные взяли под контроль несколько населенных пунктов. В частности, 26 мая Минобороны России сообщило о взятии села Берестовое в Харьковской области, на следующий день — Ивановку в том же регионе.

Позднее, 25 мая, Генштаб Украины сообщил, что российские войска добились к северо-западу от Донецка — на покровском направлении. Главком ВСУ Александр Сырский назвал его одним из самых тяжелых мест для украинской армии.