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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о взятии села Берестовое в Харьковской области

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Военная операция на Украине
Российские войска взяли село в Харьковской области, в последние несколько недель Минобороны регулярно отчитывается об установлении контроля над населенными пунктами в этом регионе
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Село Берестовое в Харьковской области Украины перешло под контроль российской группировки войск «Запад», сообщило Минобороны.

Ведомство также доложило о нанесении поражения 57-й мотопехотной бригаде ВСУ и 125-й бригаде теробороны в районе Липцов, Волчанска и Русских Тишков, отражении атаки близ Глубокого в этом же регионе. По данным министерства, потери украинской армии составили до 300 служащих.

В Харьковской области есть несколько населенных пунктов с названием Берестовое. Наиболее близко к линии фронта расположено село Берестовое, находящееся в Купянском районе. Между ним и Купянском около 30 км по прямой. По переписи 2001 года там жили 230 человек.

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Фото:Inna Varenytsia / Reuters

Российские войска начали активное наступление в Харьковкой области в середине мая, об этом заявлял украинский президент Владимир Зеленский. Минобороны Росии впоследствии объявило о взятии более десятка населенных пунктов в регионе.

Планов брать Харьков «на сегодняшний день нет», сказал 17 мая президент Владимир Путин. Продвижение российской армии он объяснил созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы российских приграничных регионов, в том числе Белгорода.

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