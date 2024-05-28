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Дело Навального ,  
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Двум адвокатам Навального продлили арест по делу об экстремизме

Двум адвокатам Навального продлили арест по делу об экстремизме до августа
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Дело Навального
Алексей Липцер
Алексей Липцер (Фото: Евгений Разумный /​ «Коммерсантъ»)

Басманный районный суд Москвы продлил срок ареста двум адвокатам Алексея Навального — Алексею Липцеру и Вадиму Кобзеву по делу об участии в экстремистском сообществе, передает ТАСС со ссылкой на суд.

Арест по ходатайству следствия продлили до 3 августа. Его срок истекал 13 июня. До этой же даты арестован еще один адвокат Навального — Игорь Сергунин. Суд рассмотрит продление ему срока содержания под стражей 28 мая.

Липцера, Кобзева и Сергунина задержали 13 октября 2023 года после обысков. В этот же день суд арестовал всех троих.

Адвокатам вменяют ч. 2 ст. 282.1 Уголовного кодекса (участие в экстремистском сообществе). Им грозит до шести лет лишения свободы.

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Фото:Leon Neal / Getty Images

Адвокат Светлана Давыдова говорила РБК, что обыски по делу защитников проводились «по делу, выделенному из дела Навального». Соратник Навального Иван Жданов (признан иноагентом) в день задержания адвокатов опубликовал выдержку из материалов их дела. Из нее следовало, что защитники, «используя свой статус при оказании юридической помощи для доступа в исправительное учреждение, обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным А.А., который тем самым продолжил осуществлять функции лидера и руководителя экстремистского сообщества при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности».

Днем 16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что Навальный умер в колонии «Полярный волк». Против него было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о создании экстремистского сообщества, по которому ему дали 19 лет колонии особого режима.

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Алексей Навальный адвокаты следователи
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