Двум адвокатам Навального продлили арест по делу об экстремизме до августа

Алексей Липцер (Фото: Евгений Разумный /​ «Коммерсантъ»)

Басманный районный суд Москвы продлил срок ареста двум адвокатам Алексея Навального — Алексею Липцеру и Вадиму Кобзеву по делу об участии в экстремистском сообществе, передает ТАСС со ссылкой на суд.

Арест по ходатайству следствия продлили до 3 августа. Его срок истекал 13 июня. До этой же даты арестован еще один адвокат Навального — Игорь Сергунин. Суд рассмотрит продление ему срока содержания под стражей 28 мая.

Липцера, Кобзева и Сергунина задержали 13 октября 2023 года после обысков. В этот же день суд арестовал всех троих.

Адвокатам вменяют ч. 2 ст. 282.1 Уголовного кодекса (участие в экстремистском сообществе). Им грозит до шести лет лишения свободы.

Адвокат Светлана Давыдова говорила РБК, что обыски по делу защитников проводились «по делу, выделенному из дела Навального». Соратник Навального Иван Жданов (признан иноагентом) в день задержания адвокатов опубликовал выдержку из материалов их дела. Из нее следовало, что защитники, «используя свой статус при оказании юридической помощи для доступа в исправительное учреждение, обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным А.А., который тем самым продолжил осуществлять функции лидера и руководителя экстремистского сообщества при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности».

Днем 16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что Навальный умер в колонии «Полярный волк». Против него было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о создании экстремистского сообщества, по которому ему дали 19 лет колонии особого режима.