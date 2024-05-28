МИД Польши объяснил ограничения на передвижение российских дипломатов
Введение ограничений на перемещения российских дипломатов в Польше связано с диверсиями на территории страны. Об этом заявил пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский.
«Если появляются сигналы, что некоторые акты диверсий в Польше связаны с деятельностью российского государства, то польская сторона, польские власти обязаны отреагировать, и так отреагировал министр Сикорский», — сказал Вроньский журналистам (цитата по «РИА Новости»).
Он назвал решение польских властей «стандартной деятельностью», призванной защитить граждан.
Ранее глава польского МИДа Радослав Сикорский объявил, что по решению властей Польши российским дипломатам разрешат передвигаться только внутри Мазовецкого воеводства, а консулам — в провинциях, в которых они находятся. Эти меры не будут распространятся на посла Сергея Андреева.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва изучит ноту Польши об ограничениях на поездки российских дипломатов по стране и примет ответные меры. Она пригрозила, что «захлебнувшаяся в русофобии польская верхушка» пожалеет о «предпринятых очередных антироссийских шагах».
В конце мая премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал о задержании девяти человек, подозреваемых в совершении диверсий по заказу российских спецслужб. Речь идет об избиениях, поджогах и попытках поджогов. В частности, во Вроцлаве на западе Польши пресекли попытку поджечь завод по производству красок; поджог, «вне всяких сомнений, был заказан российскими службами», считает Туск.
Польша ввела ограничения на передвижение российских дипломатов по стране
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