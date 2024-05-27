Захарова пообещала заставить Польшу пожалеть из-за мер против дипломатов

МИД Польши объявил о введении ограничений на передвижения сотрудников российской дипмиссии по стране. Москва изучит ноту Варшавы и примет ответные меры, сообщила представитель российского МИДа

Мария Захарова (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Москва изучит ноту Польши об ограничениях на поездки российских дипломатов по стране и примет ответные меры, заявила РБК официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Детали пока неизвестны. Анонсирована нота польского МИДа с подробностями принятого решения. Когда получим, изучим. И примем ответные меры, чтобы захлебнувшаяся в русофобии польская верхушка сильно пожалела о предпринятых очередных антироссийских шагах», — сказала Захарова.

27 мая глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил, что передвижения сотрудников российской дипмиссии по стране ограничат. Он объяснил этот шаг причастностью России к гибридной войне против Евросоюза и Польши. Сикорский уточнил, что дипломаты смогут перемещаться только в пределах Мазовецкого воеводства, а сотрудники российских консульств — только в регионах, в которых они находятся. Ограничения не коснутся посла Сергея Андреева, добавил министр. «Российское посольство скоро получит документ по этому поводу. Мы надеемся, что Российская Федерация воспримет это как очень серьезный предупреждающий сигнал», — отметил он. Глава внешнеполитического ведомства рассчитывает, что другие страны последуют примеру Варшавы.

В ноябре прошлого года Financial Times писала о предложении Чехии ввести ограничения на поездки российских дипломатов по Евросоюзу для борьбы с «российскими агентами». Прага потребовала, чтобы дипломаты из России получали визы и виды на жительство, которые позволят им ездить только по территории страны пребывания, а не по всей шенгенской зоне. От них также должны принимать только биометрические паспорта, которые сложнее подделать, считают в Праге. В декабре глава чешского МИДа Ян Липавский подтвердил, что Прага выступила с таким предложением.

Летом прошлого года МИД России объявил о введении «уведомительного порядка передвижения» для британских дипломатов по российской территории. Сотрудники посольства Великобритании в Москве (за исключением посла, советника-посланника и заведующего консульским отделом) и генерального консульства в Екатеринбурге (за исключением генерального консула) должны уведомлять о поездках за пределы «120-километровой зоны свободного передвижения» как минимум за пять рабочих дней. Сотрудники дипмиссии должны сообщить «о сроках, цели, типе поездки, планируемых деловых контактах, сопровождающих лицах, виде транспорта, местах посещения и размещения, а также маршруте поездки». Москва объяснила ограничения ответом «на враждебные действия Лондона, в том числе препятствующие нормальному функционированию российских загранучреждений в Великобритании».