Российских дипломатов ограничили в передвижении по Польше
Польша вводит ограничения на передвижение российских дипломатов по стране, заявил глава польского МИДа Радослав Сикорский после заседания Совета Евросоюза по иностранным делам в Брюсселе.
«Мы вводим ограничения на передвижение российских дипломатов по стране», — сказал он (цитата по Оnet). По его словам, поводом стали «доказательства причастности» России к гибридной войне против Евросоюза и Польши.
Сикорский пояснил, что дипломатам разрешат передвигаться только внутри Мазовецкого воеводства, а консулам — в провинциях, в которых они находятся. Эти меры не будут распространятся на посла Сергея Андреева, добавил он.
«Российское посольство скоро получит документ по этому поводу, — сказал он. — Мы надеемся, что Российская Федерация воспримет это как очень серьезный предупреждающий сигнал».
Глава МИД Польши также отметил, что в ряде стран уже есть подобные ограничения (например, в США), и выразил надежду, что другие государства последуют примеру Варшавы.
Согласно данным на сайте посольства России в Польше, дипломатический состав представительства насчитывает порядка 20 человек, однако в это число включены также члены семей дипломатов.
После начала военной операции на Украине Польша объявила персонами нон грата 45 российских дипломатов. Их заподозрили в шпионаже под дипломатическим прикрытием. Андреев тогда утверждал, что миссия лишилась трех четвертей своего состава, что сильно подорвет возможности для нормальной работы. Россия ответила на эти действия зеркально.
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