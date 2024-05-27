Российских дипломатов ограничили в передвижении по Польше

Российские дипломаты смогут передвигаться только внутри Мазовецкого воеводства, консулы — в провинциях пребывания, заявил глава МИД Польши. По его словам, поводом для таких ограничений стала «гибридная война» Москвы против ЕС

Здание посольства России в Варшаве (Фото: МИД России)

Польша вводит ограничения на передвижение российских дипломатов по стране, заявил глава польского МИДа Радослав Сикорский после заседания Совета Евросоюза по иностранным делам в Брюсселе.

«Мы вводим ограничения на передвижение российских дипломатов по стране», — сказал он (цитата по Оnet). По его словам, поводом стали «доказательства причастности» России к гибридной войне против Евросоюза и Польши.

Сикорский пояснил, что дипломатам разрешат передвигаться только внутри Мазовецкого воеводства, а консулам — в провинциях, в которых они находятся. Эти меры не будут распространятся на посла Сергея Андреева, добавил он.

«Российское посольство скоро получит документ по этому поводу, — сказал он. — Мы надеемся, что Российская Федерация воспримет это как очень серьезный предупреждающий сигнал».

Глава МИД Польши также отметил, что в ряде стран уже есть подобные ограничения (например, в США), и выразил надежду, что другие государства последуют примеру Варшавы.

Польша подготовится к размещению мин у границ с Россией и Белоруссией Политика РБК направил запрос в посольство России в Польше и МИД России.

Согласно данным на сайте посольства России в Польше, дипломатический состав представительства насчитывает порядка 20 человек, однако в это число включены также члены семей дипломатов.

После начала военной операции на Украине Польша объявила персонами нон грата 45 российских дипломатов. Их заподозрили в шпионаже под дипломатическим прикрытием. Андреев тогда утверждал, что миссия лишилась трех четвертей своего состава, что сильно подорвет возможности для нормальной работы. Россия ответила на эти действия зеркально.