Минпросвещения назвало цену новых учебников по истории и обществознанию
Новые учебники по истории для 5–9-х классов, а также единый учебник по обществознанию для девятиклассников будут стоить менее 209 руб. за штуку. Такие цены предложили ООО «Просвещение-Союз» и АО «Издательство «Просвещение» при отборе издателей, говорится в поступившем РБК сообщении Минпросвещения.
Так, единый государственный учебник по обществознанию для 9-го класса будет стоить 208,41 руб. Стоимость каждого из девяти учебников по истории для 5–9-х классов составит 208,88 руб. В комплект входят пять учебников по всеобщей истории и четыре — по истории России. Все цены рассчитаны с учетом доставки книг в регионы.
Минпросвещения работает над снижением цен, чтобы разгрузить регионы и быстрее обеспечить новыми едиными учебниками школьников по всей стране, пояснил глава ведомства Сергей Кравцов. Переход на новые учебники истории, по его словам, произойдет в течение пяти лет.
Аукцион на подготовку и издание учебников по истории, как всеобщей так и российской, выиграло издательство «Просвещение».
Автором или соавтором всех пособий выступил помощник президента России Владимир Мединский. Участие в подготовке учебника по истории России для 6–9-х классов также принимал ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Учебники для 5–9-х классов по всеобщей истории Мединский создал в соавторстве с академиком РАН Александром Чубарьяном.
В России разработан также новый единый учебник истории для 10–11-х классов.
Обществознание ранее было исключено из школьной программы до 9-го класса, изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Число же уроков истории, наоборот, увеличится
В сентябре 2023 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что расходы на учебники в российских регионах выросли в полтора раза, и заявила о дефиците. Она возмутилась монополией «Просвещения» на издание учебников и попросила Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить цены.
Как сообщили в пресс-службе Минпросвещения, ведомство после этого согласовало с ФАС новый порядок издания учебников, предполагающий установку начальной максимальной цены на них. Аукционы на этапе отбора издательств стали вести на понижение закупочных цен.
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