Минпросвещения исключит обществознание из школьной программы до 9 класса

Минпросвещения опубликовало приказ, который исключит обществознание из программы 6–8-х классов с 1 сентября 2025 года. Ведомство ранее подчеркивало, что ОГЭ по предмету будет адаптирован под обновленный курс

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Обществознание исключат из программы 6–8-х классов с 1 сентября 2025 года, следует из опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации приказа Минпросвещения.

«В соответствии с учебным планом основного общего образования обществознание изучается в 9-м классе, общее количество рекомендованных учебных часов составляет 34 часа, по одному часу в неделю при 34 учебных неделях», — написано в документе.

Согласно федеральной рабочей программе по обществознанию, на предмет в 6–9-х классах отводится 136 часов, по одному часу в неделю. В 10-м и 11-м классах предмету отводятся уже два часа в неделю. Министерство планирует оставить число часов для 11-го класса без изменений, однако сократить их для 10-го класса до одного часа.

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В конце марта помощник президента России Владимир Мединский заявил, что исключение обществознания из программы 6–8-х классов не снизит качество знаний по предмету у школьников, поскольку необходимые материалы включат в программу по истории или ученики изучат их в старших классах. По его словам, новый учебник по обществознанию для 9–11-х классов будет готов не ранее 2025 года.

В феврале в пресс-службе Минпросвещения поясняли, что в рамках изменений обществознание будут изучать с 9-го класса (сейчас с 6-го). «Трудностей в сдаче ОГЭ в 9-м классе изменения за собой не повлекут. Экзамен будет адаптирован под обновленный курс», — объясняли в Минпросвещения и пообещали, что в новом курсе будет более практико-ориентированная подача материала.

В рамках проекта приказа ведомство также предлагало увеличить количество часов изучения истории с 340 до 476: в 5–8-х классах по три часа в неделю при 34 учебных неделях, в 9-м классе — по два часа в неделю. Ожидается, что другие дополнительные часы на историю будут получены после интеграции предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в учебный курс «История нашего края». «Нагрузка на школьников при этом не увеличится», — подчеркнули тогда в Минпросвещения.