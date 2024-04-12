 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Минпросвещения исключит обществознание из школьной программы до 9 класса

Минпросвещения: обществознание будет исключено из программы 6–8-х классов
Минпросвещения опубликовало приказ, который исключит обществознание из программы 6–8-х классов с 1 сентября 2025 года. Ведомство ранее подчеркивало, что ОГЭ по предмету будет адаптирован под обновленный курс
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Обществознание исключат из программы 6–8-х классов с 1 сентября 2025 года, следует из опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации приказа Минпросвещения.

«В соответствии с учебным планом основного общего образования обществознание изучается в 9-м классе, общее количество рекомендованных учебных часов составляет 34 часа, по одному часу в неделю при 34 учебных неделях», — написано в документе.

Согласно федеральной рабочей программе по обществознанию, на предмет в 6–9-х классах отводится 136 часов, по одному часу в неделю. В 10-м и 11-м классах предмету отводятся уже два часа в неделю. Министерство планирует оставить число часов для 11-го класса без изменений, однако сократить их для 10-го класса до одного часа.

Минпросвещения поддержало изучение истории семьи на «Разговорах о важном»
Общество
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

В конце марта помощник президента России Владимир Мединский заявил, что исключение обществознания из программы 6–8-х классов не снизит качество знаний по предмету у школьников, поскольку необходимые материалы включат в программу по истории или ученики изучат их в старших классах. По его словам, новый учебник по обществознанию для 9–11-х классов будет готов не ранее 2025 года.

В феврале в пресс-службе Минпросвещения поясняли, что в рамках изменений обществознание будут изучать с 9-го класса (сейчас с 6-го). «Трудностей в сдаче ОГЭ в 9-м классе изменения за собой не повлекут. Экзамен будет адаптирован под обновленный курс», — объясняли в Минпросвещения и пообещали, что в новом курсе будет более практико-ориентированная подача материала.

В рамках проекта приказа ведомство также предлагало увеличить количество часов изучения истории с 340 до 476: в 5–8-х классах по три часа в неделю при 34 учебных неделях, в 9-м классе — по два часа в неделю. Ожидается, что другие дополнительные часы на историю будут получены после интеграции предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в учебный курс «История нашего края». «Нагрузка на школьников при этом не увеличится», — подчеркнули тогда в Минпросвещения.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Георгий Смирнов
школы школьная программа Минпросвещения
Материалы по теме
Минпросвещения опубликовало обновленный проект расписания ЕГЭ на 2024 год
Общество
Минпросвещения назвало сроки начала приемной кампании первых классов
Общество
Минпросвещения предложило увеличить число уроков истории в школах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 99,73 (-0,95) Инвестиции, 17:03 Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,28) Инвестиции, 17:03
Экс-ди­рек­тора проек­та «Гос­тех» задержали по делу о мошенничестве Политика, 17:08
В Гонконге запустят спотовые ETF на биткоин и Ethereum Крипто, 17:03
В Санкт-Петербурге трамвай без тормозов въехал в группу пешеходов. Видео Общество, 17:00
В Подмосковье неизвестный облил двух девушек кислотой Общество, 16:57
Цена нефти Brent превысила $92 за баррель впервые c 23 октября Инвестиции, 16:57
В ЕС начали расследовать «вмешательство» России в еще не прошедшие выборы Политика, 16:50
Таджикистан прокомментировал дело «Крокуса» и напомнил о запрете пыток Политика, 16:50
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
Президент Финляндии назначил нового посла в России Политика, 16:48
Минобороны назвало число сдавших в плен украинских военных за неделю Политика, 16:45
Парламент Молдавии одобрил приостановку действия ДОВСЕ Политика, 16:44
Сборная Словакии решила не вызывать игроков из КХЛ на чемпионат мира Спорт, 16:38
Минтруд требует новые отчеты о персонале. Что теперь в них должно быть Pro, 16:36
Минпросвещения исключит обществознание из школьной программы до 9 класса Общество, 16:25
СК «Согласие» выплатила более 15,1 млн руб. за поломку судна на Сахалине Пресс-релиз, 16:23