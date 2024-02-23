Число уроков истории в школах увеличат, сократив обществознание

Власти предложили увеличить часы по истории и уменьшить — по обществознанию

Количество часов на уроки по истории в школах увеличат, сократив программу по обществознанию, сообщила РБК пресс-служба Минпросвещения.

Ведомство разработало проект приказа, в котором предлагается увеличить количество часов изучения истории с 340 до 476: в 5-8 классах по три часа в неделю при 34 учебных неделях, в 9 классе — по два часа в неделю.

«Подчеркнем, что нагрузка на школьников при этом не увеличится», — отметили в ведомстве.

Дополнительные часы на изучение истории добавятся за счет высвобожденных учебных часов от обществознания. Предлагается начинать изучать этот предмет с 9 класса (сейчас его начинают с 6 класса). «В обновленном курсе будет более практико-ориентированная подача материала. Трудностей в сдаче ОГЭ в 9 классе изменения за собой не повлекут. Экзамен будет адаптирован под обновленный курс», — предупредили в Минпросвещения.

Кроме того, допчасы на историю возьмут, интегрировав предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в учебный курс «История нашего края».

В случае принятия приказ Минпросвещения вступит в силу 1 сентября 2025 года.