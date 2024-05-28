В Авдеевке обнаружили схрон ВСУ с иностранным оружием

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Саперы из подразделения группировки российских войск «Центр» обнаружили в Авдеевке в ДНР схрон ВСУ с иностранным оружием. Об этом сообщило Минобороны России, передает «РИА Новости».

В ходе разминирования городских районов и участков дорог в Авдеевке саперы обнаружили в подвале частного дома замаскированный тайник. В нем были спрятаны американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, польские 60-миллиметровые осколочные мины и немецкие боеприпасы к ручному противотанковому гранатомету.

После обследования схрона на наличие мин-ловушек все обнаруженные боеприпасы вывезли для дальнейшего уничтожения, рассказали в Минобороны.

Авдеевка расположена в 10 км к северу от Донецка. Интенсивные бои за город шли с октября 2023 года. Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил российскому президенту о взятии Авдеевки под контроль российскими войсками 17 февраля. В конце месяца объявили о полной зачистке города.

В середине мая сотрудники ФСБ нашли в Авдеевке несколько заминированных схронов с украинским оружием. Были обнаружены 33 кг тротила, 222 ручные гранаты, 25 мин различного типа, 121 гранатометный выстрел и более 22 тыс. патронов к стрелковому оружию.