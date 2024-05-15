В Авдеевке нашли схроны ВСУ с 33 кг взрывчатки и 200 гранатами
Сотрудники ФСБ нашли в Авдеевке несколько заминированных схронов с украинским оружием, сообщила ТАСС пресс-служба управления спецслужбы по Донецкой народной республике.
«УФСБ России по ДНР в ходе оперативно-боевых мероприятий в городе Авдеевка обнаружено несколько заминированных схронов, оставленных украинскими войсками при отступлении», — говорится в сообщении.
Были обнаружены 33 кг тротила, 222 ручные гранаты, 25 мин различного типа, 121 гранатометный выстрел и более 22 тыс. патронов к стрелковому оружию, уточнили в ФСБ.
8 мая ФСБ сообщила о найденном в пригороде Авдеевки еще одного заминированного схрона с иностранным оружием. Среди найденного оружия оказались один ПТРК FGM-148 Javelin американского производства, два ручных противотанковых гранатомета РПГ Sakrat производства Швеции, почти 30 выстрелов осколочных гранатометных ВОГ-25, два реактивных пехотных огнемета и 800 патронов калибра 7,62.
Интенсивные бои за Авдеевку шли с октября 2023 года, она перешла под контроль российских военных 17 февраля 2024 года. Киев объяснил вывод войск из города переходом на более выгодные позиции.
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