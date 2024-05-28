Зеленский посетит Бельгию и подпишет соглашение о безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский 28 мая прибудет в Бельгию для подписания двустороннего соглашения о безопасности, пишет бельгийское издание Le Soir со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра страны Александра Де Кроо.

После подписания соглашения в Брюсселе украинского президента примут в военном аэропорту Мельсбрук премьер-министр и министр обороны Людивин Дедондер, пишет Le Soir. Там, по информации издания, они встретятся с пилотами, инструкторами и техническими специалистами истребителей F-16.

Накануне Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес подписали двустороннее соглашение в сфере безопасности.

Бельгия входит в «коалицию F-16», в которой состоят страны, планирующие поставить Киеву эти самолеты. В конце марта Дедондер заявила, что правительство Бельгии одобрило выделение €100 млн Украине на техническое обслуживание истребителей.

Россия осуждает финансовую и военную помощь Украине. В Кремле полагают, что это затянет конфликт и не изменит его исхода. Минобороны России заявило, что на уничтожение всех обещанных Киеву F-16 уйдет менее месяца.