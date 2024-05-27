 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Зеленский подписал с испанским премьером соглашение о безопасности

Зеленский подписал с испанским премьером Санчесом соглашение о безопасности
Владимир Зеленский и Педро Санчес
Владимир Зеленский и Педро Санчес (Фото: Susana Vera / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес подписали двустороннее соглашение в сфере безопасности.

Украинский лидер находится в Мадриде с визитом.

«Сегодня Испания подтверждает свое обязательство внести свой вклад в защиту и безопасность Украины, поскольку мы продолжаем работать вместе ради справедливого и прочного мира», — написал премьер в соцсети X.

Он отметил, что сейчас «как никогда» нужно удвоить поддержку Киева.

Материал дополняется
 

Сухогруз врезался в мост в Ростове-на-Дону. Видео

Названы победители Каннского кинофестиваля.

Ники Минаж задержали в голландском аэропорту. Видео

Чем Лукашенко угостил Путина. Подробности

«Получили урок». Мантуров – об уходе Boeing и Airbus

Зеленский призвал Байдена и Си Цзиньпина на саммит по Украине

Как выбрать вино. Простые советы эксперта

На дивидендном рынке интрига — сколько заплатит одна компания?

Подборка лучших сыров под белое вино

5 вещей, которые нельзя делать, когда пользуетесь Wi-Fi в публичном месте

Как обменять акции Yandex N.V. Инструкция для тех, кто покупал в России

Фонды денежного рынка vs. накопительные счета. Что выгоднее?

Самые популярные книги о вине у россиян. Подборка
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 97,1 (-0,78) Инвестиции, 24 мая, 17:19 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 89,7 (-0,55) Инвестиции, 24 мая, 17:19
Кремль объяснил «военным экстазом» призыв НАТО снять ограничения с ВСУ Политика, 15:33
Аналитики зафиксировали снижение цен на загородные дома в России Недвижимость, 15:28
Поднебесные технологии: какие проекты Россия развивает вместе с Китаем Тренды, 15:28
В России утвержден зеленый стандарт для строительства частных домов Недвижимость, 15:23
Сальдо сообщил об умершей из-за удара ВСУ женщине Политика, 15:21
Зеленский подписал с испанским премьером соглашение о безопасности Политика, 15:16
Власти Латвии предписали нескольким десяткам россиян покинуть страну Политика, 15:15
Стоицизм: как быть эффективнее в изменчивом мире
Подробнее
Лавров увидел превышение полномочий в словах главы НАТО об ударах Украины Политика, 15:13
Мирзиёев «с карандашом в руках» обсудил с Путиным вопросы повестки Политика, 15:10
В Чернигове театр заявил об угрозе закрытия из-за мобилизации сотрудников Общество, 15:09
Робохранилища книг и умные комнаты: как технологии изменили библиотеки Социальная экономика, 15:06
Путин пообещал достойные условия труда гражданам Узбекистана Политика, 15:04
В Германии разъяснили слова Шольца о сроках вступления Украины в НАТО Политика, 15:03
Тренер «Динамо» Личка пригласил в клуб Марко Ройса Спорт, 14:57