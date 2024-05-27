Зеленский подписал с испанским премьером соглашение о безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес подписали двустороннее соглашение в сфере безопасности.
Украинский лидер находится в Мадриде с визитом.
«Сегодня Испания подтверждает свое обязательство внести свой вклад в защиту и безопасность Украины, поскольку мы продолжаем работать вместе ради справедливого и прочного мира», — написал премьер в соцсети X.
Он отметил, что сейчас «как никогда» нужно удвоить поддержку Киева.
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