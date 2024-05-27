Суд оштрафовал «Иви» на ₽1,2 млн за демонстрацию ЛГБТ-контента

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Таганский районный суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр «Иви» за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений несовершеннолетним в произведениях, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Кинотеатр оштрафовали по ч. 2 ст. 6.21.2 Кодекса об административных правонарушениях. Сумма штрафа составила 1,2 млн руб. (сумма штрафа для юридических лиц составляет от 1 млн до 4 млн руб.).

В каком именно контенте была усмотрена демонстрация ЛГБТ-отношений (движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России), в суде не уточнили.

С декабря 2022 года в России запрещена «пропаганда ЛГБТ» среди лиц всех возрастов. До этого запрет распространялся только на несовершеннолетних.

В ноябре 2023 года Верховный суд признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил его на территории России.

В начале марта 2024 года Минюст внес движение в список экстремистских организаций. Затем оно появилось в перечне экстремистских и террористических организаций Росфинмониторинга.

Опрошенные РБК юристы отмечали, что запрет деятельности движения, которое не имеет лидеров, идеологов и официальных последователей, выглядит странно. «Возникает неконтролируемый риск избирательного привлечения к ответственности любого человека, в действиях которого правоохранительные органы будут усматривать причастность к «международному общественному движению ЛГБТ», — отметил старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин.