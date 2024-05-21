Суд оштрафовал Okko на 1 млн руб. за ЛГБТ-пропаганду
Приморский районный суд Петербурга оштрафовал онлайн-кинотеатр Okko на 1 млн руб. по статье о ЛГБТ-пропаганде. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов в телеграм-канале.
Сервис привлекли к административной ответственности по ч.3 ст.6.21 КоАП России — пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений через СМИ или интернет.
Причиной штрафа стали сцены из фильма «Ив Сен Лоран», сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. В ленте содержится «сцена поцелуя двух лиц одного биологического пола», рассказала Лебедева.
Фильм вышел в 2014 году и повествует о работе и жизни французского модельера. Лента недоступна для просмотра на сервисе Okko.
Okko в конце марта уже штрафовали на 1 млн руб. из-за ЛГБТ-сцен в трех сериалах. Okko установил для них возрастной рейтинг 16+, хотя демонстрация таких материалов несовершеннолетним запрещена, объяснили тогда в пресс-службе Приморского районного суда.
Летом 2023 года онлайн-кинотеатру «Кинопоиск» присудили штраф в 1 млн руб. за демонстрацию ЛГБТ-отношений без предупреждения о возрастном ограничении.
Верховный суд признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил ее. Затем Росфинмониторинг внес «движение ЛГБТ» в перечень экстремистских и террористических организаций.
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования