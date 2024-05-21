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Технологии и медиа ,  
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Суд оштрафовал Okko на 1 млн руб. за ЛГБТ-пропаганду

Суд в Петербурге оштрафовал Okko на 1 млн руб. за ЛГБТ-пропаганду
Фото: Софья Сандурская / ТАСС
Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Приморский районный суд Петербурга оштрафовал онлайн-кинотеатр Okko на 1 млн руб. по статье о ЛГБТ-пропаганде. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов в телеграм-канале.

Сервис привлекли к административной ответственности по ч.3 ст.6.21 КоАП России — пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений через СМИ или интернет.

Причиной штрафа стали сцены из фильма «Ив Сен Лоран», сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. В ленте содержится «сцена поцелуя двух лиц одного биологического пола», рассказала Лебедева.

Фильм вышел в 2014 году и повествует о работе и жизни французского модельера. Лента недоступна для просмотра на сервисе Okko.

Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр Okko за «нехорошие сцены» в сериале
Технологии и медиа
Фото:Софья Сандурская / ТАСС

Okko в конце марта уже штрафовали на 1 млн руб. из-за ЛГБТ-сцен в трех сериалах. Okko установил для них возрастной рейтинг 16+, хотя демонстрация таких материалов несовершеннолетним запрещена, объяснили тогда в пресс-службе Приморского районного суда.

Летом 2023 года онлайн-кинотеатру «Кинопоиск» присудили штраф в 1 млн руб. за демонстрацию ЛГБТ-отношений без предупреждения о возрастном ограничении.

Верховный суд признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил ее. Затем Росфинмониторинг внес «движение ЛГБТ» в перечень экстремистских и террористических организаций.

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