Минюст внес «движение ЛГБТ» в реестр экстремистских организаций
«Международное общественное движение ЛГБТ» и его структурные подразделения внесены в реестр экстремистских организаций, говорится на сайте Минюста России.
В ведомстве назвали основанием для внесения в этот реестр решение Верховного суда от 30 ноября 2023 года. Тогда суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистским и запретил его деятельность на территории России.
С декабря 2022 года в России была запрещена «пропаганда ЛГБТ» для всех возрастов, до этого законодательство предусматривало запрет на нее среди граждан младше 18 лет. Нарушителям этого закона грозит штраф: для физических лиц — до 400 тыс. руб., для юридических — до 4 млн руб.
Один из авторов запрета «пропаганды ЛГБТ» депутат Госдумы Александр Хинштейн ранее объяснил, после чего могут последовать претензии на фоне обновления законодательства. По его словам, демонстрацией принадлежности к этому движению может быть воспринят образ человека, если он не оставляет «сомнений, кто перед тобой». Депутат также отметил, что символом ЛГБТ является шестицветная радуга, а к «нормальной» претензий нет.
1 февраля на пять суток арестовали жительницу Нижнего Новгорода из-за сережек в форме лягушки с изображением радуги из семи цветов. Против девушки завели дело по ч. 1 ст. 20.3 КоАП («Пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики, запрещенных федеральными законами»). Адвокат девушки рассказал центру «Эгида», что в суде не определили, какой именно символ был продемонстрирован и какие признаки символики экстремистской организации он имел.
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