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Война с хуситами ,  
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Хуситы заявили об атаке пяти кораблей в Красном море и Индийском океане

Хуситы заявили об атаках на два американских эсминца и три коммерческих судна
Сюжет
Война с хуситами
Фото: Khaled Abdullah / Reuters
Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» атаковало два эсминца Военно-морских сил США в Красном море, заявил военный представитель движения Яхья Сариа, передает Al Mayadeen.

По словам Сариа, движение провело две операции против этих судов и цели были достигнуты.

Кроме того, атакам со стороны хуситов подверглись три коммерческих судна. По двум из них — кораблю Larego Desert и MSC Mechela — нанесли удары в Индийском океане. Первое судно Сариа назвал американским, а второе — израильским.

Еще одно судно — корабль Minerva Lisa, принадлежность которого не уточняется, — было атаковано в Красном море. По словам Сариа, поводом стало нарушение кораблем «запрета» на заход в израильские порты.

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Политика
Фото:Osamah Yahya / dpa / Global Look Press

По данным сервиса Marine Traffic, корабль MSC Mechela — контейнеровоз, ходящий под флагом Португалии. Сейчас он находится у берегов территории Западная Сахара в Западной Африке.

Minerva Lisa, по данным сервиса, является нефтяным танкером, следующим под флагом Либерии. Сейчас судно находится в Красном море у берегов Египта и движется в сторону Суэцкого канала.

После начала войны Израиля с палестинской группировкой ХАМАС хуситы, контролирующие часть территории Йемена, начали атаковать суда, следующие через Красное море. Движение называет атаки ответом на действия израильской армии в секторе Газа. С начала 2024 года США и некоторые другие западные страны наносят удары по объектам движения, сбивают его беспилотники и ракеты.

Хуситы в ответ атакуют западные военные корабли. В конце апреля движение также отчиталось об ударах по двум американским эсминцам.

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Теги
хуситы Йемен США американский эсминец Израиль Красное море Индийский океан
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