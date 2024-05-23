Лидер хуситов заявил о нанесении удара по цели в Средиземном море

Фото: Osamah Yahya / dpa / Global Look Press

Йеменские хуситы провели операцию против цели в Средиземном море. Об этом сообщил лидер хуситов Малик аль-Хуси, передает Al Mayadeen.

По его словам, за неделю хуситы провели восемь операций с использованием 15 ракет и беспилотников в Красном и Аравийском морях, Аденском заливе и Индийском океане. Число атакованных кораблей, связанных с Израилем, США и Великобританией, достигло 119.

Осенью 2023 года хуситы заявили, что в ответ на «агрессию» израильской армии и США в секторе Газа будут наносить в Красном море удары по судам, связанным с Израилем. С тех пор атакам со стороны Йемена регулярно подвергаются корабли и других стран.

В частности, 19 мая хуситы атаковали в Красном море нефтяной танкер M/T Wind, который принадлежит Греции. Судно шло под флагом Панамы.

В ответ на удары хуситов Великобритания и США при поддержке международной коалиции наносят удары по объектам движения в Йемене. Кроме того, в Красном море действует операция «Страж процветания», которую возглавляют США.