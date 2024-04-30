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Война с хуситами ,  
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Хуситы заявили об атаке на два эсминца США в Красном море

Хуситы заявили об атаке на два эсминца США и балкер в Красном море
Сюжет
Война с хуситами

Йеменские хуситы нанесли удары по двум эсминцам США, балкеру Cyclades и израильскому контейнеровозу MSC Orion, сообщил представитель движения Яхья Сариа, передает Al Masirah.

По данным издания, хуситы атаковали американские корабли и израильское судно при помощи беспилотников.

Сариа заявил, что балкер Cyclades находился под наблюдением и слежкой хуситов. Экипаж судна был предупрежден не заходить «в район действий Вооруженных сил Йемена». По словам представителя хуситов, балкер пытался нарушить этот запрет, и йеменские военно-морской флот, ракетные войска и военно-воздушные силы провели совместную операцию против него.

Хуситы заявили об ударе по израильскому судну в Аденском заливе
Политика
Яхья Сариа

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) ранее сообщил о нападении на судно в 54 морских милях к северо-западу от йеменской Мохи. Позднее в UKMTO уточнили, что это был торговый корабль. Экипаж не пострадал, однако судно получило повреждения.

В британской компании Ambrey, занимающейся вопросами безопасности на море, сообщили, что атаке подвергся контейнеровоз, который шел под флагом Мальты из Джибути в город Джидда в Саудовской Аравии. По данным Ambrey, по кораблю были выпущены три ракеты.

После начала войны Израиля с палестинской группировкой ХАМАС хуситы, контролирующие часть территории Йемена, начали атаковать суда, идущие в Красном море. В движении называют атаки ответом на действия израильской армии в секторе Газа.

Теги
Йемен Великобритания хуситы Красное море США
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