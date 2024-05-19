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Война с хуситами ,  
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США заявили о ракетном ударе хуситов по танкеру в Красном море

CENTCOM: хуситы атаковали в Красном море танкер, следовавший в Китай
Сюжет
Война с хуситами

Йеменские хуситы атаковали нефтяной танкер M/T Wind в Красном море, сообщает пресс-служба Центрального командования США (CENTCOM) в соцсети X.

Хуситы нанесли удар противокорабельной баллистической ракетой около 1:00 18 мая по времени Саны (совпадает с мск). В результате атаки произошло подтопление, экипаж потерял управление, однако вскоре его удалось восстановить. По данным командования, никто не пострадал.

Судно принадлежит Греции, оно шло под флагом Панамы. Незадолго до атаки танкер пришвартовался в России, а после направился в Китай, уточняет CENTCOM.

Нефтяной танкер загорелся у берегов Йемена после ракетного удара
Политика
Фото:Yahya Arhab / EPA / ТАСС

Осенью 2023 года хуситы заявили, что в ответ на «агрессию» израильской армии и США в секторе Газа будут наносить в Красном море удары по судам, связанным с Израилем. С тех пор атакам со стороны Йемена регулярно подвергаются суда, не имеющие отношения к Израилю. В ответ на удары хуситов Великобритания и США при поддержке международной коалиции наносят удары по объектам движения в Йемене.

Накануне, 18 мая, Великобритания сообщила об атаке на нефтяной танкер у йеменского портового города Мокка. После удара на судне вспыхнул пожар, экипажу оказали помощь, никто не пострадал.

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Теги
хуситы США танкер

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Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

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