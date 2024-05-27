В Каире заявили о стрельбе и гибели военного у занятого ЦАХАЛ КПП «Рафах»

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Военнослужащий Вооруженных сил Египта погиб в результате перестрелки в приграничном районе Рафаха на юге сектора Газа, сообщила пресс-служба египетской армии.

Обстоятельства перестрелки военные не раскрыли, однако отметили, что Вооруженные силы расследуют инцидент.

В то же время Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в телеграм-канале об «инциденте со стрельбой», произошедшем 27 мая неподалеку от границы с Египтом, сектор Газа в сообщении не упоминается. ЦАХАЛ расследует инцидент совместно с египетскими представителями, отметили в армии.

В пресс-службе ЦАХАЛ не уточнили, получил ли ранения кто-либо из израильских военнослужащих. По данным телеканала Kan, а также Ynet, израильская сторона не понесла потерь.

Данных о том, кто именно спровоцировал перестрелку, не привела ни одна из сторон.

Израиль начал операцию в Рафахе 7 мая. В тот же день ЦАХАЛ отчиталась о взятии под контроль одноименного КПП у границы с Египтом.

«Рафах» — единственный КПП, который периодически открывается для оказания гуманитарной помощи палестинцам из сектора Газа. В одноименном городе после начала боевых действий нашли убежище более 1 млн человек.

Международный суд ООН в Гааге 24 мая предписал Израилю незамедлительно прекратить операцию в городе. После этого МИД Израиля и Совет национальной безопасности сообщили, что обвинения со стороны суда в геноциде являются «ложными, возмутительными и морально отвратительными».

В ведомствах подчеркнули, что Израиль не проводил и не будет проводить боевые действия в районе Рафаха, «которые могут создать палестинскому гражданскому населению в секторе Газа такие условия жизни, которые могли бы привести к его физическому уничтожению полностью или частично».

ЦАХАЛ вопреки решению суда ООН продолжила наносить удары по Рафаху. Власти Израиля полагают, что там укрываются четыре из шести уцелевших батальонов палестинской группировки ХАМАС, а также содержатся израильские заложники.