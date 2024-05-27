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Дело Тимура Иванова ,  
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Суд оставил в СИЗО обвиняемого в даче взятки Тимуру Иванову

Суд оставил бизнесмена Фомина в СИЗО по делу о взятке экс-замминистра Иванову
Сюжет
Дело Тимура Иванова
Александр Фомин
Александр Фомин (Фото: moscowcourts / Telegram)

Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-главу компании «Олимпситистрой» Александра Фомина, который является фигурантом дела о взятке замглавы Минобороны Тимура Иванова, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Апелляционная инстанция Московского городского суда оставила без изменения решение Басманного суда об аресте Фомина. Защита просила отпустить его под домашний арест или избрать запрет определенных действий, поскольку в деле, по мнению адвокатов, нет сведений, подтверждающих вину бизнесмена. Следователь и прокурор выступили против смягчения меры пресечения.

Фомин проходит по делу о даче взятки в особо крупном размере — ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса. Иванова обвиняют в получении этой взятки по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса. Также по делу проходит еще один фигурант — Сергей Бородин, ему вменяют ту же статью, что и Иванову. В постановлении Басманного суда утверждалось, что Фомин — доверенное лицо Иванова, он имеет значительные связи среди руководства в Минобороны.

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Политика
Тимур Иванов

Компания «Олимпcитиcтрой», по словам одного из собеседников РБК, является подрядчиком публично-правовой компании «Военно-строительная компания» (ППК «ВСК»). Фомин в СПАРК указан как совладелец компании с 2014 года. Дочерняя организация Минобороны ФГУП «Главное управление специального строительства» является основным контрагентом «Олимпcитиcтроя».

Следствие считает, что Иванов вместе с Бородиным получал взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. По версии обвинения, фирмы-подрядчики «безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову», рассказал адвокат экс-замминистра обороны Мурад Мусаев.

Фомин, по версии обвинения, способствовал получению Ивановым взятки. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Александр Фомин Тимур Иванов Мосгорсуд взятка
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