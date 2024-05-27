 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Австралия объяснила отказ от конфискации замороженных российских активов

Вице-премьер Австралии Марлз объяснил отказ изымать замороженные активы России
Сюжет
Война санкций
Ричард Марлз
Ричард Марлз (Фото: Asanka Brendon Ratnayake / File Photo / Reuters)

Конституция Австралии не позволяет конфисковать российские активы в пользу Украины, заявил вице-премьер страны Ричард Марлз в эфире радиостанции ABC.

«Есть конституционные проблемы, связанные с простым захватом этих активов и их использованием. Мы заморозили средства, ввели значительные экономические санкции в отношении России и Белоруссии и продолжаем делать все, что можем, но на законных основаниях», — пояснил он.

Politico узнало об опасениях в ЕС из-за плана США по российским активам
Политика
Фото:Stefano Guidi / Getty Images

Марлз также отметил, что австралийские власти публично не разглашают объем замороженных в стране российских активов. Однако их стоимость «значительно меньше», чем та, что приводится СМИ, подчеркнул он.

По данным The Sydney Morning Herald, в Австралии заморожено российских активов по меньшей мере на 9 млрд австралийских долларов (около $6 млрд).

Австралийское законодательство, как отмечает издание, не предусматривает механизма ареста и конфискации замороженных активов. Согласно действующему закону, владельцы активов при отмене санкций в будущем должны получить их назад в полном объеме вместе с процентами, но за вычетом затрат на управление этими активами в период действия санкций.

После начала военной операции на Украине страны Запада заморозили активы российского Центробанка примерно на $300 млрд, отчитывался Минфин. Большая часть из них находится в бельгийской компании Euroclear.

Российские власти называют блокировку активов за рубежом незаконной. В Кремле заявили, что будут считать их изъятие в пользу Украины «фактически прямым воровством» и оспаривать эти шаги в судах.

Сухогруз врезался в мост в Ростове-на-Дону. Видео

Названы победители Каннского кинофестиваля.

Ники Минаж задержали в голландском аэропорту. Видео

Чем Лукашенко угостил Путина. Подробности

«Получили урок». Мантуров – об уходе Boeing и Airbus

Зеленский призвал Байдена и Си Цзиньпина на саммит по Украине

Как выбрать вино. Простые советы эксперта

На дивидендном рынке интрига — сколько заплатит одна компания?

Подборка лучших сыров под белое вино

5 вещей, которые нельзя делать, когда пользуетесь Wi-Fi в публичном месте

Как обменять акции Yandex N.V. Инструкция для тех, кто покупал в России

Фонды денежного рынка vs. накопительные счета. Что выгоднее?

Самые популярные книги о вине у россиян. Подборка
Теги
Украина Австралия российские активы конфискация
Материалы по теме
Германия выступила против конфискации активов России для помощи Украине
Политика
Силуанов заявил о зеркальных мерах при изъятии российских активов
Политика
В G7 назвали условие разблокировки российских активов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 96,3 (-0,79) Инвестиции, 16:36 Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 88,69 (-1,02) Инвестиции, 16:36
Силуанов заявил о проблемах с расчетами в Узбекистане картой «Мир» Экономика, 17:02
Капитана врезавшегося в мост в Ростове сухогруза проверят на алкоголь Общество, 17:01
Усманов назвал рост налогов для богатых «справедливым» и «назревшим» Бизнес, 16:59
Суд оставил в СИЗО обвиняемого в даче взятки Тимуру Иванову Политика, 16:44
В центре Москвы задержали разбрасывавших «доллары» людей в шубах Общество, 16:40
Какие перспективы ждут ученых в коммерческой среде Отрасли, 16:33
Купить и продать или купить и сдавать: как подобрать жилье с выгодой РБК и ПИК, 16:33
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Минсельхоз анонсировал федеральный режим ЧС из-за майских заморозков Экономика, 16:27
Советника губернатора Орловской области Лежнева обвинили в мошенничестве Общество, 16:24
Авиакомпания «ЮТэйр» перевела кадровые процессы в Directum HR Pro Пресс-релиз, 16:24
Эксперты обсудили методы оценки кибербезопасности Отрасли, 16:20
Минсельхоз предупредил о возможности импорта яблок из-за заморозков Экономика, 16:14
Извлечь мастерство: эксперты оценили перспективы цифровизации предприятий Отрасли, 16:11
В ЛНР женщину задержали за шпионаж в пользу Украины Политика, 16:07