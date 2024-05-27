Австралия объяснила отказ от конфискации замороженных российских активов
Конституция Австралии не позволяет конфисковать российские активы в пользу Украины, заявил вице-премьер страны Ричард Марлз в эфире радиостанции ABC.
«Есть конституционные проблемы, связанные с простым захватом этих активов и их использованием. Мы заморозили средства, ввели значительные экономические санкции в отношении России и Белоруссии и продолжаем делать все, что можем, но на законных основаниях», — пояснил он.
Марлз также отметил, что австралийские власти публично не разглашают объем замороженных в стране российских активов. Однако их стоимость «значительно меньше», чем та, что приводится СМИ, подчеркнул он.
По данным The Sydney Morning Herald, в Австралии заморожено российских активов по меньшей мере на 9 млрд австралийских долларов (около $6 млрд).
Австралийское законодательство, как отмечает издание, не предусматривает механизма ареста и конфискации замороженных активов. Согласно действующему закону, владельцы активов при отмене санкций в будущем должны получить их назад в полном объеме вместе с процентами, но за вычетом затрат на управление этими активами в период действия санкций.
После начала военной операции на Украине страны Запада заморозили активы российского Центробанка примерно на $300 млрд, отчитывался Минфин. Большая часть из них находится в бельгийской компании Euroclear.
Российские власти называют блокировку активов за рубежом незаконной. В Кремле заявили, что будут считать их изъятие в пользу Украины «фактически прямым воровством» и оспаривать эти шаги в судах.
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