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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Число задержанных на акциях протеста в Ереване превысило 270 человек

В Ереване протестующие против Пашиняна перекрыли дороги, задержаны 273 человека
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure / Reuters
Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure / Reuters

В Ереване полиция задержала 273 человека, требующих отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на полицию. Ранее на акции неповиновения задержали 137 активистов.

По словам депутата фракции «Армения» Гарника Даниеляна, протестующие перекрыли 48 улиц, а число задержанных превысило 300 человек.

Поводом для митингов стало решение о делимитации границ между Арменией и Азербайджаном, которое страны приняли в конце апреля. Делимитация началась с сел в Тавушской области Армении, местные жители стали протестовать.

Среди задержанных — депутаты Артур Саргсян («Возрождающаяся Армения»), Ашот Симонян («Дашнакцутюн»), сын экс-главы Генштаба Игорь Хатуров, певцы Арсен Григорян, Давид Амалян, врач Геворг Тамамян.

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Акции протеста в Армении начались с раннего утра. В частности, закрыты автодороги Ереван — Аштарак и Ереван — Армавир.

Лидер протеста — руководитель Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян и глава движения «Тавуш во имя Родины» — заявил, что будет добиваться ухода премьера путем импичмента в парламенте.

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Теги
Армения Ереван протесты Никол Пашинян
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