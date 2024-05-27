Число задержанных на акциях протеста в Ереване превысило 270 человек
В Ереване полиция задержала 273 человека, требующих отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на полицию. Ранее на акции неповиновения задержали 137 активистов.
По словам депутата фракции «Армения» Гарника Даниеляна, протестующие перекрыли 48 улиц, а число задержанных превысило 300 человек.
Поводом для митингов стало решение о делимитации границ между Арменией и Азербайджаном, которое страны приняли в конце апреля. Делимитация началась с сел в Тавушской области Армении, местные жители стали протестовать.
Среди задержанных — депутаты Артур Саргсян («Возрождающаяся Армения»), Ашот Симонян («Дашнакцутюн»), сын экс-главы Генштаба Игорь Хатуров, певцы Арсен Григорян, Давид Амалян, врач Геворг Тамамян.
Акции протеста в Армении начались с раннего утра. В частности, закрыты автодороги Ереван — Аштарак и Ереван — Армавир.
Лидер протеста — руководитель Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян и глава движения «Тавуш во имя Родины» — заявил, что будет добиваться ухода премьера путем импичмента в парламенте.
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