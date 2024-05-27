 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Силовики начали задержания на акциях протеста в Ереване

В Ереване продолжаются акции гражданского неповиновения, протестующие перекрывают дороги с требованием отставки правительства. Лидер протестов попросил приостановить свое духовное служение для выдвижения в премьеры вместо Пашиняна

Силовики начали задержания на акциях протеста в Ереване
Video

Спецназ Армении начал проводить задержания демонстрантов, участвующих в протестах в Ереване, передает News.am.

Издание опубликовало видеозапись с «красными беретами», которые уводят стоящих на тротуаре людей. На прямой трансляции с протестов видно, как полицейские задерживают демонстрантов, перекрывающих дороги. По данным МВД, задержаны 67 человек, перекрывавших улицы и магистрали по всей Армении, сообщает «Sputnik Армения».

Кроме того, полицейские попытались сдвинуть с места автомобиль, которым лидер протестов, руководитель Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Србазан (Галстанян) перекрыл движение на перекрестке проспекта Саят-Нова и улицы Абовяна.

Србазан возглавляет движение «Тавуш во имя Родины» и выступает против территориальных уступок Азербайджану. Он накануне попросил приостановить свой духовный статус, чтобы не совмещать пост архиепископа с ролью кандидата в премьер-министры Армении. С утра 27 мая архиепископ призвал перекрывать дороги в знак протеста против правительства.

«Нужно оказывать давление, не давать им возможности выйти на работу, потому что у них нет работы, их уже давно уволили с этой работы, они ни за что не несут ответственности. И морально, и юридически они полностью лишили себя права быть теми деятелями, которых вы наняли. Я говорю их слова: вы наняли их, дорогие люди, и они должны заплатить эту цену», — пояснял Галстанян.

Азербайджан получил контроль над четырьмя селами на границе с Арменией
Политика
Фото:Алексей Куденко / РИА Новости

Поводом для митингов в Армении стало решение о делимитации границ с Азербайджаном, которое страны приняли в конце апреля. Процедура определения положения границ должна была начаться в селах в Тавушском регионе. Согласно договоренностям, Ереван должен отдать Баку четыре населенных пункта.

«Для точности зафиксируем, что Азербайджан получает два с половиной принадлежащих ему села, потому что вся территория села Кызыл-Гаджилы, значительная часть территории села Ашагы-Аскипара и до этого находилась под контролем Азербайджана. А Республика Армения в этом процессе получает снижение рисков, связанных с делимитацией границы и безопасностью», — заявляли в аппарате премьер-министра Армении.

24 мая пограничная служба Азербайджана получила контроль над селами Баганис-Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Гызылгаджылы на границе с Арменией.

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Армения Ереван задержания протесты
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
Материалы по теме
В село Киранц в Армении перекрыли входы из-за делимитации с Баку
Политика
Оппозиция в Ереване предложила на пост премьера архиепископа
Политика
В Ереване задержали более 100 участников акций протеста
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 97,1 (-0,78) Инвестиции, 24 мая, 17:19 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 89,7 (-0,55) Инвестиции, 24 мая, 17:19
На акции протеста в Ереване задержали 137 человек Политика, 09:24
Люксембург заявил о соблюдении санкций на фоне требований Фридмана Политика, 09:19
«Скучнейшая за всю историю» презентация Google: что пошло не так Pro, 09:07
Губернатор Кубани рассказал об отражении атаки беспилотников в Геленджике Политика, 09:06
Костин предложил снести «Кресты» по примеру Бастилии Общество, 09:00
Экс-владельцы поставщика Росгвардии вложат почти ₽1 млрд в винодельню Вино, 09:00
Южная Корея провела учения в ответ на подготовку КНДР к запуску спутника Политика, 08:59
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Надежнее криптовалюты: как вложиться в цифровое золото, акции и облигации Pro, 08:46
Новый президент Тайваня рассказал, что ждет от отношений с США Политика, 08:46
Костин сравнил Россию с «Иваном Сусаниным» Экономика, 08:30
«Ведомости» назвали число иностранцев в российских вузах Общество, 08:29
Как заранее узнать, кто из сотрудников хочет уволиться, и удержать Pro, 08:28
Силовики начали задержания на акциях протеста в Ереване Политика, 08:18
Пушилин допустил строительство малых предприятий на «Азовстали» Общество, 08:08