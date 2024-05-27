Силовики начали задержания на акциях протеста в Ереване

В Ереване продолжаются акции гражданского неповиновения, протестующие перекрывают дороги с требованием отставки правительства. Лидер протестов попросил приостановить свое духовное служение для выдвижения в премьеры вместо Пашиняна

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Спецназ Армении начал проводить задержания демонстрантов, участвующих в протестах в Ереване, передает News.am.

Издание опубликовало видеозапись с «красными беретами», которые уводят стоящих на тротуаре людей. На прямой трансляции с протестов видно, как полицейские задерживают демонстрантов, перекрывающих дороги. По данным МВД, задержаны 67 человек, перекрывавших улицы и магистрали по всей Армении, сообщает «Sputnik Армения».

Кроме того, полицейские попытались сдвинуть с места автомобиль, которым лидер протестов, руководитель Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Србазан (Галстанян) перекрыл движение на перекрестке проспекта Саят-Нова и улицы Абовяна.

Србазан возглавляет движение «Тавуш во имя Родины» и выступает против территориальных уступок Азербайджану. Он накануне попросил приостановить свой духовный статус, чтобы не совмещать пост архиепископа с ролью кандидата в премьер-министры Армении. С утра 27 мая архиепископ призвал перекрывать дороги в знак протеста против правительства.

«Нужно оказывать давление, не давать им возможности выйти на работу, потому что у них нет работы, их уже давно уволили с этой работы, они ни за что не несут ответственности. И морально, и юридически они полностью лишили себя права быть теми деятелями, которых вы наняли. Я говорю их слова: вы наняли их, дорогие люди, и они должны заплатить эту цену», — пояснял Галстанян.

Поводом для митингов в Армении стало решение о делимитации границ с Азербайджаном, которое страны приняли в конце апреля. Процедура определения положения границ должна была начаться в селах в Тавушском регионе. Согласно договоренностям, Ереван должен отдать Баку четыре населенных пункта.

«Для точности зафиксируем, что Азербайджан получает два с половиной принадлежащих ему села, потому что вся территория села Кызыл-Гаджилы, значительная часть территории села Ашагы-Аскипара и до этого находилась под контролем Азербайджана. А Республика Армения в этом процессе получает снижение рисков, связанных с делимитацией границы и безопасностью», — заявляли в аппарате премьер-министра Армении.

24 мая пограничная служба Азербайджана получила контроль над селами Баганис-Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Гызылгаджылы на границе с Арменией.