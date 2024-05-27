На акции протеста в Ереване задержали 137 человек

По последним данным, задержаны 137 активистов, их должны освободить через три часа. Демонстранты требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна

Полиция во время задержания участников протеста (Фото: Александр Патрин / ТАСС)

В Ереване полиция задержала 137 активистов, требующих отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает портал 24News со ссылкой на пресс-службу МВД страны. Их задержали за невыполнение требований полицейских. Согласно закону их должны отпустить на свободу не позднее, чем через три часа.

Ранее News.am опубликовало кадры с силовиками, которые уводят стоящих на тротуаре людей. 24News уточняет, что полицейские применяют силу.

Протесты начались рано утром. Демонстранты перекрыли проспект Маштоца мусорными баками и самокатами. Заблокированы еще несколько улиц и проспектов, а также трассы республиканского значения: Ереван — Аштарак, Ереван — Армавир, Ереван — Гюмри, пишет «Sputnik Армения». Акции неповиновения проходят и в метро — демонстранты заходят в вагоны, скандируют лозунги и выходят на следующей станции, уточняет издание.

Поводом для митингов стало решение о делимитации границ между Арменией и Азербайджаном, которое страны приняли в конце апреля. Лидер протеста — руководитель Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян и глава движения «Тавуш во имя Родины» — заявил, что будет добиваться ухода премьера путем импичмента в парламенте. Накануне, 26 мая, протестующие в ходе митинга предложили выдвинуть Галстаняна на пост премьер-министра Армении.