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Политика ,  
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Южная Корея провела учения в ответ на подготовку КНДР к запуску спутника

Военно-воздушные силы Южной Кореи провели учения в ответ на заявление КНДР о намерении запустить разведывательный спутник в ближайшие дни, сообщает Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС страны.

В маневрах задействовали около 20 самолетов, включая истребители F-35A, они прошли к югу от линии, ограничивающей бесполетную зону в «центральной части межкорейской границы». Целью учений стала демонстрация «мощных возможностей и решимости» страны.

Ранее Пхеньян уведомил Токио о планах запустить разведывательный спутник в период с 27 мая по 4 июня. Районы предполагаемого падения ступеней баллистической ракеты находятся за пределами исключительной экономической зоны Японии, уточнило издание.

Северная Корея запланировала запустить спутник с баллистической ракеты
Политика
Фото:Chung Sung-Jun / Getty Images

Северная Корея в ноябре 2023 года успешно запустила ракету-носитель «Чхоллима-1» со спутником военного назначения «Манригён-1». В том же месяце спутник сделал снимки Белого дома и Пентагона в Вашингтоне, а также нескольких военных баз США. Запуск спутника осудили Южная Корея и США.

В апреле 2024 года Пхеньян объявил о планах запустить еще несколько спутников в 2024 году.

Теги
КНДР Южная Корея запуск спутника учения
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