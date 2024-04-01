КНДР запланировала запустить несколько спутников-разведчиков в 2024 году
Северная Корея в 2024 году планирует запустить несколько разведывательных спутников, заявил ЦТАК замдиректора Государственного управления по освоению космоса Пак Кён Су.
«Успешный запуск разведывательного спутника «Манригён-1» в прошлом году привел к существенному повышению обороноспособности страны, и в этом году ожидается еще несколько запусков», — сказал он. Пак Кён Су отметил, что развитие космической отрасли имеет большое значение для создания мощного государства.
Северная Корея в конце ноября 2023 года успешно запустила ракету-носитель «Чхоллима-1» со спутником военного назначения «Манригён-1», и он вышел на плановую орбиту. В агентстве отметили, что запуск повысит готовность страны к военным действиям, вероятность которых повышается «из-за весьма опасных военных акций врагов». В том же месяце спутник сделал снимки Белого дома и Пентагона в Вашингтоне, а также нескольких военных баз США. Запуск спутника осудили Южная Корея и США.
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