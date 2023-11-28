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Политика ,  
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Военный спутник КНДР сделал снимки Белого дома и Пентагона

Лидеру КНДР показали сделанные военным спутником фото Белого дома и Пентагона

Северокорейский военный спутник-разведчик «Манригён-1» сделал фотографии Белого дома и Пентагона в Вашингтоне, а также снимки нескольких военных баз, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Спутник также предоставил снимки Рима (фото сделано 25 ноября), американской авиабазы Андерсен (снято 27 ноября) на острове Гуам (не входит в состав США, но является его владением; расположен в архипелаге Марианские острова в западной части Тихого океана), военно-морской базы Norfolk, судоверфи Newport News и района аэродрома американского штата Вирджиния (тоже сняты 27 ноября).

«На фотографиях военно-морской базы Norfolk и судоверфи Newport News американского штата Вирджиния были обнаружены четыре атомных авианосца ВМС США и один авианосец Великобритании», — говорится в сообщении.

Фотографии показали лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

Представитель Пентагона заявил «РИА Новости», что не может подтвердить подлинность сообщений о снимках спутником Белого дома и Минобороны США.

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22 ноября ЦТАК сообщило, что Северная Корея успешно осуществила запуск ракеты-носителя «Чхоллима-1» со спутником военного назначения и он вышел на плановую орбиту. В агентстве отметили, что запуск спутника повысит готовность КНДР к военным действиям, вероятность которых повышается «из-за весьма опасных военных акций врагов». С 1 декабря спутник должен приступить к полноценной разведке. Кроме того, Пхеньян планирует отправить в космос еще несколько спутников-разведчиков, которые могли бы следить за территорией Южной Корея.

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Теги
КНДР Северная Корея спутник Белый дом Пентагон США
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