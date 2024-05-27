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Военная операция на Украине ,  
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В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

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Военная операция на Украине

Режим воздушной опасности введен в Липецкой области. Об этом сообщило региональное управление МЧС в своем телеграм-канале.

«Объявлен желтый уровень «Воздушная опасность» по Липецкой области», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Курской и Воронежской областях объявили опасность атаки беспилотников. Губернаторы регионов попросили местных жителей сохранять спокойствие и быть бдительными.

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Общество
Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

Липецкая, Курская и Воронежская области неоднократно подвергались атакам беспилотников.

В марте в Липецкой области ввели двухуровневую систему оповещения при угрозе атаки БПЛА. Желтый уровень — «Воздушная опасность» — подразумевает оповещение с помощью СМС, приложения «112» и push-уведомления от МЧС России. Красный уровень — «Угроза атаки БПЛА» — означает, что обнаружена прямая угроза объектам инфраструктуры и нужно отойти от окон и спрятаться в безопасном месте.

В середине апреля на территории Добровского округа в Липецкой области дрон упал на строящийся корпус терапевтического отделения больницы, на месте падения начался пожар на площади 4 кв. м. Во время пожара никто не пострадал.

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

Теги
Липецкая область МЧС Воздушная тревога
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