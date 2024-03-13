В Липецкой области ввели двухуровневую систему оповещения при атаке БПЛА
В Липецкой области ввели двухуровневую систему оповещения при угрозе атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в телеграм-канале.
Степеней опасности будут два — желтая и красная.
«Желтый уровень означает, что вблизи границы Липецкой области замечены БПЛА. Все службы приводятся в режим повышенной готовности. Сигнал носит информационный характер», — написал Артамонов и пообещал, что желтый уровень не скажется на жизни региона.
«Красный уровень значит, что обнаружена прямая угроза объектам инфраструктуры. До жителей сигнал доводится при помощи звуковых сирен, push-уведомлений», — пояснил губернатор.
При получении сигнала гражданам советуют отойти от окон внутрь здания либо спрятаться в переходе или паркинге. Также при объявлении красного уровня людей просят не отводить детей в школу.
Липецкая область периодически подвергается атакам беспилотников. 13 марта в регионе объявили об опасности прилета дронов.
В ночь на 24 февраля над территорией региона перехватили два беспилотника самолетного типа.
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