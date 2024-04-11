В Липецкой области дрон упал на строящееся здание больницы
Липецкий губернатор сообщил о падении дрона на здание строящейся больницы
Беспилотник упал на строящееся здание больницы в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в телеграм-канале.
«Произошло падение БПЛА на строящееся здание ЦРБ в селе Доброе», — написал Артамонов.
Он также добавил, что никто не пострадал.
Позже глава региона уточнил, что дрон упал на строящийся корпус терапевтического отделения, после падения там начался пожар на площади 4 кв. м. «Огонь потушен. Повреждена внешняя отделка здания и окна», — добавил Артамонов.
Село Доброе является административным центром Добровского района. Ранее на территории Добровского округа объявили угрозу атаки беспилотников. Спустя полчаса ее отменили.
Также в Липецкой области действует режим воздушной опасности.