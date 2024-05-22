Липецкие власти рассказали, как действовать при угрозе дронов на экзамене

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Правительство Липецкой области утвердило алгоритм действий выпускников в случае объявления красного или желтого уровня опасности атаки дронов во время экзаменов. Об этом рассказала начальник управления образования и науки Липецкой области Инесса Шуйкова, сообщается на сайте администрации Липецка.

В случае объявления красного уровня опасности первое, что нужно будет сделать членам комиссии, — остановить экзамен и зафиксировать время. Потом они должны эвакуировать школьников в укрытие. После этого по согласованию с Рособрнадзором будет приниматься решение о возможности продления экзамена.

Красный уровень опасности означает, что обнаружена прямая угроза объектам инфраструктуры. Жители в этом случае должны быстро найти укрытие и отойти от окон.

Если во время экзамена будет объявлен желтый уровень опасности, что означает фиксацию дронов вблизи границы региона, то экзамены будут продолжаться в штатном режиме.

Администрация города Липецка отметила, что Рособрнадзор определил регион как «зеленую зону» по проведению экзаменов, то есть там соблюдены условия для проведения итоговой аттестации.

Основной период экзаменов начался у девятиклассников 21 мая, он продолжится до 14 июня. А с 23 мая по 18 июня будут проходить экзамены у одиннадцатиклассников.

В марте в Липецкой области ввели двухуровневую систему оповещения при угрозе атаки БПЛА. Желтый уровень — «Воздушная опасность» — подразумевает оповещение с помощью СМС, приложения «112» и push-уведомления от МЧС России. Красный уровень — «Угроза атаки БПЛА» — означает, что обнаружена прямая угроза объектам инфраструктуры и нужно отойти от окон и спрятаться в безопасном месте.

В середине апреля на территории Добровского округа в Липецкой области дрон упал на строящийся корпус терапевтического отделения больницы, на месте падения начался пожар на площади 4 кв. м. Во время пожара никто не пострадал.