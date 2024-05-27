Опасность атаки беспилотников объявили в Курской и Воронежской областях

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Алексей Смирнов.

«Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Опасность атаки беспилотников объявили также в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. Он попросил местных жителей сохранять спокойствие. «Силы ПВО наготове», — подчеркнул губернатор.

Курская и Воронежская области неоднократно подвергались атакам беспилотников. В регионах периодически объявляют опасность ударов дронов.

Так, 1 мая Минобороны сообщило, что российские средства ПВО сбили три дрона над территорией Воронежской области. Над Курской областью тогда был уничтожен один беспилотник.