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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ЦАХАЛ по ошибке сбросила боеприпас на израильский поселок

ЦАХАЛ по ошибке сбросила снаряд на израильский поселок во время налета на Рафах
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: David Silverman / Getty Images
Фото: David Silverman / Getty Images

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) по ошибке сбросила боеприпас на поселок Ятид на юге страны во время налета на город Рафах в секторе Газа, сообщила ее пресс-служба в телеграм-канале.

В армии уточнили, что налет проводился утром 17 мая. Один из истребителей сбросил боеприпас, он упал на окраине поселка, но не разорвался. Удар по намеченной цели произвели спустя несколько минут, несмотря на случившееся.

Обстоятельства инцидента будут детально изучены, заверили в ЦАХАЛ, добавив, что расследование уже началось. Военнослужащие вывозят фрагмент снаряда, его намерены обезвредить позже. Армия попросила людей избегать района, где ведутся работы, до их завершения.

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Фото:idfofficial / Telegram

Поселок Ятид находится на юге Израиля, примерно в 4,5 км от границы с сектором Газа. Расстояние от него до Рафаха — примерно 11 км.

По данным газеты Maariv, боеприпас весил полтонны.

Израиль 6 мая начал наземную операцию в Рафахе. ЦАХАЛ взяла под контроль район города, прилегающий к одноименному контрольно-пропускному пункту на границе с Египтом — единственному, через который оказывали гуманитарную помощь сектору Газа. Жителей призвали эвакуироваться в специальную гуманитарную зону Аль-Муаси.

ЦАХАЛ наносит по Рафаху удары с земли и с воздуха. Власти Израиля полагают, что в городе укрываются четыре батальона палестинской группировки ХАМАС и содержатся израильские заложники.

ЦАХАЛ по ошибке сбросила боеприпас на израильский поселок
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