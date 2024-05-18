Алжир и Словения запросили заседание Совбеза ООН по ситуации в Рафахе
Алжир и Словения запросили на 20 мая проведение открытого заседания Совбеза ООН по ситуации в городе Рафах в секторе Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в международной организации.
Об этом также сообщил источник «РИА Новости» в Совбезе ООН.
Израиль 6 мая начал наземную операцию в Рафахе. ЦАХАЛ взяла под контроль район города, прилегающий к одноименному контрольно-пропускному пункту на границе с Египтом.
Это был единственный КПП, через который в сектор Газа поставляли гуманитарную помощь. Жителей Рафаха призвали эвакуироваться в специальную гуманитарную зону Аль-Муаси.
В Рафахе после начала боевых действий в секторе Газа нашли убежище более 1 млн человек.
Израильские власти считают, что без операции в Рафахе победа над ХАМАС невозможна. По данным Минобороны страны, там находятся четыре из шести оставшихся батальонов группировки, члены ее руководства и значительное число израильских заложников.
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