ТАСС: Алжир и Словения запросили заседание Совбеза ООН по ситуации в Рафахе

Алжир и Словения запросили заседание Совбеза ООН по ситуации в Рафахе

Алжир и Словения запросили на 20 мая проведение открытого заседания Совбеза ООН по ситуации в городе Рафах в секторе Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в международной организации.

Об этом также сообщил источник «РИА Новости» в Совбезе ООН.

Израиль 6 мая начал наземную операцию в Рафахе. ЦАХАЛ взяла под контроль район города, прилегающий к одноименному контрольно-пропускному пункту на границе с Египтом.

Это был единственный КПП, через который в сектор Газа поставляли гуманитарную помощь. Жителей Рафаха призвали эвакуироваться в специальную гуманитарную зону Аль-Муаси.

В Рафахе после начала боевых действий в секторе Газа нашли убежище более 1 млн человек.

Израильские власти считают, что без операции в Рафахе победа над ХАМАС невозможна. По данным Минобороны страны, там находятся четыре из шести оставшихся батальонов группировки, члены ее руководства и значительное число израильских заложников.