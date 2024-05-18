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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Алжир и Словения запросили заседание Совбеза ООН по ситуации в Рафахе

ТАСС: Алжир и Словения запросили заседание Совбеза ООН по ситуации в Рафахе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Алжир и Словения запросили на 20 мая проведение открытого заседания Совбеза ООН по ситуации в городе Рафах в секторе Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в международной организации.

Об этом также сообщил источник «РИА Новости» в Совбезе ООН.

Израиль 6 мая начал наземную операцию в Рафахе. ЦАХАЛ взяла под контроль район города, прилегающий к одноименному контрольно-пропускному пункту на границе с Египтом.

Это был единственный КПП, через который в сектор Газа поставляли гуманитарную помощь. Жителей Рафаха призвали эвакуироваться в специальную гуманитарную зону Аль-Муаси.

В Рафахе после начала боевых действий в секторе Газа нашли убежище более 1 млн человек.

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Фото:Amir Cohen / Reuters

Израильские власти считают, что без операции в Рафахе победа над ХАМАС невозможна. По данным Минобороны страны, там находятся четыре из шести оставшихся батальонов группировки, члены ее руководства и значительное число израильских заложников.

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Теги
Алжир Словения Совбез ООН ООН Рафах сектор Газа Израиль

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