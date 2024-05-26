Лавров назвал агонией разговоры об ударах по России американским оружием
США и западные страны подняли тему отправки войск на Украину, когда им не удалось достичь цели — не допустить усиления Москвы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, разговоры стран Запада об отправке солдат в зону военной операции отражают безысходность их положения.
«Эти разговоры отображают <...> понимание, что обычными честными средствами, которые применяются в международном праве даже во время боевых действий, они не достигнут своей цели. В общем, как-то похоже на агонию», — заявил Лавров.
В феврале 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон допустил отправку французских войск на Украину. Позднее он не исключил и проведение наземной операции против российской армии. Власти ряда стран раскритиковали заявление Макрона. Отправку солдат, в частности, исключили американские власти.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на территории страны не нужны иностранные войска. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что в случае появления военных стран НАТО на территории этой страны конфликт России с альянсом будет неизбежен.
В начале мая Макрон назвал в числе условий для отправки войск прорыв Россией линии фронта или поступление соответствующей просьбы от Украины. В российском МИДа пообещали, что ответ Москвы на такие действия будет не только политическим.
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