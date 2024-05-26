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Военная операция на Украине ,  
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Лавров назвал агонией разговоры об ударах по России американским оружием

Лавров: разговоры об ударах по России американским оружием похожи на агонию
Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

США и западные страны подняли тему отправки войск на Украину, когда им не удалось достичь цели — не допустить усиления Москвы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, разговоры стран Запада об отправке солдат в зону военной операции отражают безысходность их положения.

«Эти разговоры отображают <...> понимание, что обычными честными средствами, которые применяются в международном праве даже во время боевых действий, они не достигнут своей цели. В общем, как-то похоже на агонию», — заявил Лавров.

В МИД пообещали не только политический ответ на отправку войск на Украину
Политика
Фото:Aurelien Meunier / Getty Images

В феврале 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон допустил отправку французских войск на Украину. Позднее он не исключил и проведение наземной операции против российской армии. Власти ряда стран раскритиковали заявление Макрона. Отправку солдат, в частности, исключили американские власти.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на территории страны не нужны иностранные войска. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что в случае появления военных стран НАТО на территории этой страны конфликт России с альянсом будет неизбежен.

В начале мая Макрон назвал в числе условий для отправки войск прорыв Россией линии фронта или поступление соответствующей просьбы от Украины. В российском МИДа пообещали, что ответ Москвы на такие действия будет не только политическим.

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Сергей Лавров Военная операция на Украине Россия США
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Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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