Минобороны сообщило об эвакуации российскими военными жителей Волчанска

Военные российской группировки «Север» эвакуировали жителей города Волчанск в Харьковской области, сообщили ТАСС в Минобороны России.

По данным ведомства, Волчанск подвергается атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

«Под одним из таких ударов оказались жители Волчанска Константин Игоревич и Светлана Владимировна. Сейчас они проходят лечение в одной из больниц Белгородской области», — говорится в сообщении.

По словам эвакуированных жителей, они две недели сидели в подвале, у мужчины зафиксировано ранение руки. Он рассказал, что пострадал при атаке дрона.

10 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские войска перешли в наступление на харьковском направлении. Спустя несколько дней Генштаб ВСУ мая доложил об уходе с позиций в районах деревни Лукьянцы и Волчанска и перемещении на «более выгодные позиции».

Главком ВСУ Александр Сырский 17 мая говорил, что линия обороны не прорвана, но впереди «будут тяжелые бои».

Президент Владимир Путин связал наступление на харьковском направлении с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы российской территории, в том числе Белгорода. Планов брать Харьков «на сегодняшний день нет», сказал президент 17 мая.