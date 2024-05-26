Минобороны сообщило об эвакуации российскими военными жителей Волчанска
Военные российской группировки «Север» эвакуировали жителей города Волчанск в Харьковской области, сообщили ТАСС в Минобороны России.
По данным ведомства, Волчанск подвергается атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.
«Под одним из таких ударов оказались жители Волчанска Константин Игоревич и Светлана Владимировна. Сейчас они проходят лечение в одной из больниц Белгородской области», — говорится в сообщении.
По словам эвакуированных жителей, они две недели сидели в подвале, у мужчины зафиксировано ранение руки. Он рассказал, что пострадал при атаке дрона.
10 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские войска перешли в наступление на харьковском направлении. Спустя несколько дней Генштаб ВСУ мая доложил об уходе с позиций в районах деревни Лукьянцы и Волчанска и перемещении на «более выгодные позиции».
Главком ВСУ Александр Сырский 17 мая говорил, что линия обороны не прорвана, но впереди «будут тяжелые бои».
Президент Владимир Путин связал наступление на харьковском направлении с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы российской территории, в том числе Белгорода. Планов брать Харьков «на сегодняшний день нет», сказал президент 17 мая.
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