На Украине завели дело из-за прорыва обороны в Харьковской области

ГБР открыла уголовное дело, по которому проходят 28 командиров ВСУ, подозреваемых в допущении прорыва ВС России в Харьковской области. По версии следствия, военные «не организовали оборону должным образом»

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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло уголовное дело по вопросу допущения прорыва границы российскими войсками в Харьковской области с последующей потерей Украиной контроля над десятью селами. Всего по делу проходят 28 командиров ВСУ, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на документ, размещенный в украинском судебном реестре.

Согласно данным судебного реестра, которые приводит «Страна», территориальное управление ГБР в Полтаве изымает ряд тайных военных документов в рамках уголовного производства, открытого по фактам прорыва российских войск госграницы в Харьковской области.

По данным досудебного расследования, 10 мая 2024 года в районе населенных пунктов Стрелка, Красное, Борисовка, Пыльное Харьковского района и Гатище Чугуевского области, а также других населенных пунктов Харьковской области (вдоль линии госграницы Украины с Россией) имели место факты оставления боевых позиций подразделениями ВСУ. Речь идет о подразделениях численностью в одну роту, которые входили в состав первого эшелона обороны. В результате этой «внештатной ситуации» наступлению пришлось противодействовать силами второго эшелона обороны.

По версии следствия, командование 125-й бригады ТРО ВСУ и подчиненные ей подразделения, в том числе 415-го отдельного стрелкового батальона, 23-й механизированной бригады, 172-го отдельного стрелкового батальона, не организовали должным образом оборону позиций на границе Харьковской области и России, что привело к потере военной техники и личного состава. Всего в деле фигурируют фамилии 28 военнослужащих (командующий оперативно-тактической группировки, командир бригады, командиры батальонов, командиры рот, начальник отделения разведки штаба), причастность которых проверяет ГБР.

О начале наступления России в Харьковской области 10 мая сообщил украинский президент Владимир Зеленский. Позднее это подтвердили в российском Минобороны, которое также отчиталось о занятии более десятка населенных пунктов в регионе.

14 мая руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о нехватке сил в Харьковской области. Спустя несколько дней главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что линия обороны ВСУ в регионе не прорвана, но впереди «будут тяжелые бои». По его словам, на харьковском направлении зона активных боевых действий увеличилась почти на 70 км. Генерал также отметил, что Россия перешла в наступление после того, как зафиксировала переброску украинских войск.

The New York Times (NYT) писала, что наступление россиян в Харьковской области происходило «с такой скоростью и силой», что «скудная» линия укреплений ВСУ не смогла его сдержать. Российские войска, отмечала газета, имеют огромное преимущество в артиллерийских снарядах и авиации и смогли легко преодолеть укрепления, такие как траншеи, мины и противотанковые заграждения, которых, по словам украинских военнослужащих, было недостаточно или они были возведены «небрежно».

Президент Владимир Путин говорил, что российские войска добиваются результатов на этом направлении, каждый день продвигаясь «строго по плану». Наступление он связал с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы российской территории, в том числе Белгорода. На пресс-конференции в Китае в середине мая он заявил, что планов взятия Харькова на данный момент нет.