 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

На Украине завели дело из-за прорыва обороны в Харьковской области

ГБР обвинила 28 командиров в допущении прорыва ВС России в Харьковской области
Сюжет
Военная операция на Украине
ГБР открыла уголовное дело, по которому проходят 28 командиров ВСУ, подозреваемых в допущении прорыва ВС России в Харьковской области. По версии следствия, военные «не организовали оборону должным образом»
Фото: Inna Varenytsia / Reuters
Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло уголовное дело по вопросу допущения прорыва границы российскими войсками в Харьковской области с последующей потерей Украиной контроля над десятью селами. Всего по делу проходят 28 командиров ВСУ, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на документ, размещенный в украинском судебном реестре. 

Согласно данным судебного реестра, которые приводит «Страна», территориальное управление ГБР в Полтаве изымает ряд тайных военных документов в рамках уголовного производства, открытого по фактам прорыва российских войск госграницы в Харьковской области.

По данным досудебного расследования, 10 мая 2024 года в районе населенных пунктов Стрелка, Красное, Борисовка, Пыльное Харьковского района и Гатище Чугуевского области, а также других населенных пунктов Харьковской области (вдоль линии госграницы Украины с Россией) имели место факты оставления боевых позиций подразделениями ВСУ. Речь идет о подразделениях численностью в одну роту, которые входили в состав первого эшелона обороны. В результате этой «внештатной ситуации» наступлению пришлось противодействовать силами второго эшелона обороны.

По версии следствия, командование 125-й бригады ТРО ВСУ и подчиненные ей подразделения, в том числе 415-го отдельного стрелкового батальона, 23-й механизированной бригады, 172-го отдельного стрелкового батальона, не организовали должным образом оборону позиций на границе Харьковской области и России, что привело к потере военной техники и личного состава. Всего в деле фигурируют фамилии 28 военнослужащих (командующий оперативно-тактической группировки, командир бригады, командиры батальонов, командиры рот, начальник отделения разведки штаба), причастность которых проверяет ГБР.

NYT связала провал обороны в Харьковской области со скудностью укреплений
Политика

О начале наступления России в Харьковской области 10 мая сообщил украинский президент Владимир Зеленский. Позднее это подтвердили в российском Минобороны, которое также отчиталось о занятии более десятка населенных пунктов в регионе. 

14 мая руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о нехватке сил в Харьковской области. Спустя несколько дней главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что линия обороны ВСУ в регионе не прорвана, но впереди «будут тяжелые бои». По его словам, на харьковском направлении зона активных боевых действий увеличилась почти на 70 км. Генерал также отметил, что Россия перешла в наступление после того, как зафиксировала переброску украинских войск. 

The New York Times (NYT) писала, что наступление россиян в Харьковской области происходило «с такой скоростью и силой», что «скудная» линия укреплений ВСУ не смогла его сдержать. Российские войска, отмечала газета, имеют огромное преимущество в артиллерийских снарядах и авиации и смогли легко преодолеть укрепления, такие как траншеи, мины и противотанковые заграждения, которых, по словам украинских военнослужащих, было недостаточно или они были возведены «небрежно».

Президент Владимир Путин говорил, что российские войска добиваются результатов на этом направлении, каждый день продвигаясь «строго по плану». Наступление он связал с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы российской территории, в том числе Белгорода. На пресс-конференции в Китае в середине мая он заявил, что планов взятия Харькова на данный момент нет.

На Украине завели дело из-за прорыва обороны в Харьковской области
На Украине завели дело из-за прорыва обороны в Харьковской области

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
уголовное дело ВСУ Харьковская область наступление оборона
Материалы по теме
Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе
Политика
В Харькове решили построить подземный город за €225 млн
Политика
«Украинская железная дорога» сообщила о повреждении путей под Харьковом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 97,1 (-0,78) Инвестиции, 17:19 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 89,7 (-0,55) Инвестиции, 17:19
Боррель призвал к «мягкому языку» и отсутствию санкций для Грузии Политика, 21:41
Мордашов вслед за Потаниным поддержал увеличение налога на прибыль Бизнес, 21:26
Лукашенко сообщил о решении Путина о ценах на газ и нефть для Белоруссии Экономика, 21:24
На Украине завели дело из-за прорыва обороны в Харьковской области Политика, 21:23
Генштаб ВСУ сократит 60% персонала и часть отправит на фронт Политика, 21:10
РФС не допустил три клуба до участия в Первой лиге в следующем сезоне Спорт, 21:06
Московский суд арестовал брата главы Ингушетии Политика, 20:59
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
Подробнее
Кабмин поддержал тестирование беспилотников в Москве Бизнес, 20:55
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:51
Песков сообщил об отказе Кремля от использования ICQ Технологии и медиа, 20:41
Российские теннисистки выиграли турнир WTA в Марокко в парном разряде Спорт, 20:26
В Минске задержали двоих граждан Таджикистана по подозрению в терроризме Общество, 20:19
Попов фразой «бывало и хуже» отреагировал на отказ выпустить его из СИЗО Политика, 20:02
Госдеп ответил на статью Reuters о готовности России к переговорам Политика, 19:54